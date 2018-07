Firmy ze wschodniej Polski mogą zaistnieć na świecie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna 30 lipca II rundę przyjmowania wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie przy wprowadzeniu swoich produktów lub usług na rynki międzynarodowe. Wielkość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 100 mln zł.

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca ze wschodnich województw może liczyć nawet na 800 tys. zł dotacji, jeśli jego zamiarem jest ekspansja na rynki światowe. Fundusze te pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Można się po nie zgłosić do PARP. O wsparcie mogą się ubiegać wspomniane firmy, które prowadzą swoją działalność w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim, potwierdzoną wpisem we właściwym rejestrze. Wpis ten musi być dokonany nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci mają szansę otrzymać pieniądze na usługi doradcze związane z przygotowaniem nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji (koszt przygotowania takiego modelu, o ile został poniesiony na rzecz zewnętrznych doradców, wybranych zgodnie z zasadą konkurencyjności nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, może zostać dofinansowany w ramach projektu). Przy czym maksymalna kwota, którą można otrzymać na pokrycie wspomnianych kosztów przygotowania modelu, wynosi 30 tys. zł. Ponadto pomoc przeznaczona jest na udział w międzynarodowych targach (koszty udziału w targach, wystawach czy misjach gospodarczych nie mogą przekraczyć 49 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu), na reklamę, szkolenia, dostęp do płatnych baz danych, badań, testów, zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji prowadzonego biznesu w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane. Na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania niezbędnego do wspomnianej automatyzacji procesów biznesowych można uzyskać maksymalnie 100 tys. zł.

Te firmy, które zaprezentują strategię ekspansji na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 550 tys. zł, a jeśli zechcą wprowadzić produkt na rynek spoza tego obszaru – nawet na 800 tys. zł. Maksymalny udział dofinansowania został w bieżącym konkursie zwiększony z 80 do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Firma, która zamierza się ubiegać o wspomniane środki, musi zamknąć przynajmniej jeden rok obrotowy, trwający przynajmniej 12 miesięcy, osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym złożyła wniosek o udzielenie wsparcia, przy czym nie mniej niż 100 tys. zł przychodów w jednym, zamkniętym roku obrotowym, w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym występuje z wnioskiem o wsparcie – ze sprzedaży produktów zgłoszonych w projekcie.

Każdy przedsiębiorca zainteresowany udziałem w konkursie może przesłać swoje pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania, dostępnej na stronach PARP.