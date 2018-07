Fundusze na rozwój i innowacje dla małych firm

Na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się wszystkie pomocne informacje, których potrzebują przedsiębiorcy, aby skorzystać z funduszy na rozwój i innowacje. Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca otrzyma wsparcie nie tylko w postaci środków na rozwój, lecz także w przeprowadzeniu kompleksowego wdrożenia nowej technologii, ulepszenia istniejącego wyrobu czy usprawnieniu procesu produkcji

Drobnym przedsiębiorcom mogłoby się wydawać, że ich plany, zamierzenia nie są odpowiednie do pozyskania środków na rozwój, ale patrząc na przykłady, które znajdują się na listach projektów z dofinansowaniem, wyraźnie widać, że fundusze można przeznaczyć na każdy rodzaj przedsięwzięcia, np. na „wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz organizacyjnej i marketingowej”. To bezsprzecznie dowodzi, że w przypadku każdego przedsięwzięcia, poczynionego w celu nowoczesnego rozwinięcia firmy, można się ubiegać o fundusze na ten cel.

Chodzi o grube miliony złotych, które czekają na tych najmniejszych i średnich przedsiębiorców, aby mogli oni zwiększyć wydajność swoich firm. I tak całość wspierania innowacji ukrywa się pod nazwą Inteligentny Rozwój. W PARP jest to co najmniej siedem konkursów, a łączna kwota do wzięcia to 1,63 mld zł.

W tym roku przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z badań na rynek, bonów na innowacje, ochrony własności przemysłowej i promocji marek produktowych w ramach Go to Brand.

PARP rozpoczęła w kwietniu nabór wniosków w konkursie „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP”. Firmy będą mogły uzyskać z Agencji do 350 tys. zł dotacji na skorzystanie z usług wspomnianych instytucji, czyli na usługi doradcze, i do 700 tys. zł na inwestycje. Co razem daje niebagatelną kwotę ponad 1 mln zł. Warto? Dla zobrazowania wielkości przedsięwzięcia trzeba przypomnieć, że w zeszłorocznej edycji łączna kwota dofinansowania sięgnęła prawie 80 mln zł. Tym razem na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców czeka 70 mln zł.

Innym programem są bony na innowacje, które można wykorzystać na zdobycie od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, a wartość dofinansowania projektu może wynieść nawet 340 tys. zł. Jak ocenia Nina Dobrzyńska, wiceprezes PARP, „bony na innowacje cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dlatego wnioski o dotacje warto składać już w pierwszych rundach naboru”.

PARP zwraca uwagę, że w tegorocznej edycji bonów na innowacje pojawiła się nowość. Jest nią konkurs na inwestycje. Agencja przeznaczyła w nim 70 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Jedynym warunkiem jest to, że została ona opracowana w ramach usługi dofinansowanej w jednym z dotychczasowych naborów bonów. A w praktyce oznacza to, że ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych konkursów na bony. Wprowadzonym przez Agencję ułatwieniem jest możliwość poprawiania i uzupełniania wniosku.

Kolejnym z tej serii konkursów są badania na rynek. Zmiany, które wprowadziła w tej edycji PARP, umożliwiają większej liczbie małych firm ubieganie się o wsparcie. Idea konkursu wszak pozostaje ta sama, czyli „od pomysłu do rynku”. Po fundusze mogą się zgłaszać te firmy, które wcześniej zrealizowały wewnętrzne prace badawcze lub prowadziły je wraz z uczelniami, a na podstawie wyników tych prac zamierzają wprowadzić do sprzedaży nowy produkt o innowacji na skalę co najmniej krajową. Nowością w konkursie jest możliwość kupienia przez przedsiębiorcę wyników prac badawczo-rozwojowych. To działanie obejmuje także projekty przedsiębiorców zlokalizowane w średnich miastach, a kwota do zagospodarowania jest imponująca. Otóż w konkursie głównym pula środków wynosi 750 mln zł, a dla miast średnich – 500 mln zł.

Wszystkie niezbędne informacje, szczegóły, generator wniosków i dane kontaktowe w sprawach dofinansowania rozwoju własnej firmy bez większego trudu można znaleźć na stronach internetowych PARP.