Sprzedaż mieszkań mocno w dół

Sprzedaż mieszkań na sześciu największych polskich rynkach spadła o 15,2% w skali kwartału do 15,6 tys. w II kw. 2018 r. W ujęciu rocznym spadek wyniósł 11%, a w stosunku do rekordowego IV kw. 2017 r. - 17,4%, poinformowała Katarzyna Kuniewicz z działu badań i analiz rynku w REAS. W jej ocenie, to jednak nadal „fantastyczny wynik” sprzedażowy.

Sprzedaż spadła, choć to nadal jest fantastyczny wynik. Na razie deweloperzy, dzięki mniejszej ofercie i mniejszej liczbie wprowadzeń, nie mają prawa odczuwać sytuacji jako złej - powiedziała Kuniewicz podczas konferencji prasowej. - Tempo sprzedaży i bardzo niski odsetek gotowych niesprzedanych lokali potwierdzają, że popyt wciąż znacznie przewyższa podaż. Był to jeden z powodów, dla którego we wszystkich miastach wzrosły ceny. Część nabywców nie była w stanie zaakceptować tych podwyżek. Ponadto już praktycznie od dwóch kwartałów ci, którzy balansowali na granicy zdolności kredytowej nie mogą liczyć na wsparcie rządowymi dopłatami - wytłumaczyła ekspertka REAS.

Jak wylicza firma doradcza, na największym polskim rynku - w Warszawie - sprzedaż była niższa o 24% kw/kw. Zbliżony spadek REAS odnotował we Wrocławiu: o 23,3% kw/kw. W Krakowie i Trójmieście kwartalne spadki oscylowały w okolicy 10% (odpowiednio 9,6% i 11,5%). Najmniejsze z badanych rynków odnotowały natomiast wzrosty - w Poznaniu liczba transakcji wzrosła o 6,7% kw/kw, a Łódź już drugi kwartał z rzędu bije swoje rekordowe wyniki poprawiając rezultat o 16,2%.

W II kw. deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 15,4 tys. mieszkań, co oznaczało wzrost o 3,8% kw/kw i spadek o 11,7% w ujęciu rocznym. W efekcie oferta na koniec II kw. br. obejmowała 44,4 tys. mieszkań wobec 44,7 tys. kwartał wcześniej, czyli zmniejszyła się o 0,6% kw/kw i o 11,4% r/r.

Zgodnie z wyliczeniami REAS, tylko 10% oferty stanowiły mieszkania gotowe niesprzedane, a czas oczekiwania na sprzedaż mieszkania jest nadal krótki: np. 8 miesięcy w Trójmieście i 10 miesięcy w Łodzi.

Na wszystkich rynkach cena mieszkań rośnie i przed nami jeszcze wzrosty cen, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości - powiedziała ekspertka.

Według REAS, w II kwartale podwyżki cen można uznać za umiarkowane. Najwyższe wzrosty średniej ceny mieszkań w ofercie odnotowano w Warszawie (4,9%) i w Krakowie (5,3%). W ujęciu rocznym skala wzrostów jest jednak pokaźna. W porównaniu z II kw. 2017 r. największa zmiana nastąpiła w Trójmieście (+16,4%). Dwucyfrowe wzrosty odnotowano również w Warszawie (13,3%), w Poznaniu (10,4%) i Wrocławiu (10,2%). Kraków zbliżył się do pozostałych miast z podwyżką o 8,2%. Na tym tle Łódź wypada umiarkowanie (+6,9% r/r).

Ogółem średnia cena mieszkań sprzedanych w II kw. (brutto) wzrosła o 4,2% kw/kw i o 6,9% r/r. Średnia cena mieszkań w ofercie wzrosła o 4,1% kw/kw i o 10,7% r/r. Natomiast średnia cena mieszkań wprowadzonych w II kw. była wyższa kw/kw o 12,3%, a r/r o 14%.

REAS jest polską firmą doradczą, która od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych. Sześć rynków, dla który dane podaje REAS, to Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto i Łódź.

ISBNews, MS