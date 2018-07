W tej spółce nie będzie Lasów Państwowych

Lasy Państwowe nie będą jednym z założycieli spółki Polskie Domy Drewniane - to efekt poprawek zgłoszonych podczas pierwszego czytania projektu ustawy powołującej tę spółkę. Projekt po zmianach zakłada, że spółkę będą tworzyć BOŚ oraz NFOŚiGW.

W środę połączone sejmowe komisje: infrastruktury oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa kontynuowały prace nad rządowym projektem powołującym spółkę Polskie Domy Drewniane (PDD).

Celem spółki ma być wspieranie budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach programu Mieszkanie plus. Domy budowane przez PDD mają być przeznaczone na wynajem oraz na wynajem z opcją dojścia do własności.

Proponowane przepisy zakładają, że spółka będzie także pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna, a także nabywać i przetwarzać surowiec drzewny oraz sprzedawać produkty drzewne.

Zgodnie z pierwotnym projektem, założycielami spółki miały być Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Kapitał zakładowy PDD ma wynosić co najmniej 50 mln zł; Lasy Państwowe miały wnieść do spółki grunty, a NFOŚGiW oraz BOŚ - sfinansować budowę domów.

Podczas posiedzenia komisji zarówno opozycja jak i strona społeczna (np. przedstawiciele związków zawodowych leśników) zgłaszali sprzeciw wobec włączania Lasów Państwowych do PDD.

W środę posłowie PiS złożyli poprawki, w myśl których spółkę PDD będą tworzyć BOŚ oraz NFOŚiGW. Zakładają one wykreślenie Lasów Państwowych z udziałowców tej spółki. Poprawki te poparł rząd.

Przyjmuję ze smutkiem to, że Lasy Państwowe nie będą brały udziału w tym przedsięwzięciu, bo jest to przedsięwzięcie bardzo korzystne dla środowiska, dla wizerunku Lasów Państwowych. Natomiast, jeśli taka jest ogólna wola i głosy, to oczywiście w te głosy się wsłuchujemy - mówił obecny na posiedzeniu komisji minister środowiska Henryk Kowalczyk.