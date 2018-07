Włochy: Ani jednego migranta więcej

Minister spraw wewnętrznych Włoch, wicepremier Matteo Salvini zapowiedział w środę, że zrobi wszystko, aby w jego kraju nie przebywał „ani jeden migrant więcej” niż jest ich obecnie. Tak odniósł się do tzw. wtórnych ruchów migracyjnych między państwami UE.

Uczynię wszystko i zawrę każde porozumienie, które zagwarantuje Włochom mniejszą liczbę przebywających migrantów niż wynosi ona obecnie - podkreślił Salvini, cytowany przez agencję Ansa. - Wykluczam to, aby było o jednego imigranta więcej w porównaniu z tym, ilu jest ich dzisiaj - dodał.

W ten sposób szef MSW odpowiedział na pytanie dziennikarzy, jak zachowają się władze Włoch w kwestii tzw. wtórnych ruchów migracyjnych między krajami UE.Chodzi o migrantów, którzy po przybyciu do Włoch przedostali się na własną rękę do innych państw unijnych, które obecnie chcą ich odesłać do pierwszego kraju, gdzie zeszli na ląd.

Wicepremier Salvini zapowiedział, że w tej sprawie prowadzone będą rozmowy z Austrią i Niemcami.

Według danych MSW z maja w ośrodkach w całych Włoszech przebywa 167 tys. migrantów.

PAP, MS