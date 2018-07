Rosną długi Polaków wobec telekomów

Polacy są winni firmom telekomunikacyjnym 750 mln zł - wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Długi ma, jak dodano, 305,5 tys. osób a najwięcej wierzycieli pochodzi ze Śląska. Średnio dług wynosi 2,4 tys. zł, czyli o 122 zł więcej niż przed rokiem.

Jak wskazano, rekordzista - warszawiak jest winien telekomom ponad 210 tys. zł.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wystarczy 200 zł zaległości u jednego wierzyciela i 30 dni po terminie płatności, aby znaleźć się w rejestrze dłużników. Konsekwencją niepłacenia jest wpis do rejestru, który ogranicza możliwość podpisania kolejnej umowy na telefon, a także blokuje dostęp do kredytów, zakupów ratalnych i innych usług - powiedział Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Podkreślił, że klient z długiem nie wzbudza zaufania.

Według BIG wśród dłużników-konsumentów, obok tych, którzy przeszacowali swoje możliwości - lub z przyczyn losowych przestają radzić sobie z obsługą zobowiązań - są też oszuści.

Biorą po kilka drogich telefonów i to czasami u kilku operatorów jednocześnie, nawet nie zakładając, że będą za nie płacić - podaje BIG.

Do rejestru trafiają też gubiący dowód osobisty.

Zakupy w firmach telekomunikacyjnych na cudzy dokument to nie rzadkość. Niestety nie każdy zgłasza zaginięcie dowodu do systemu Dokumenty Zastrzeżone, do którego zaglądają operatorzy - wskazał Grzelczak.