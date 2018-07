Państwo dopłaci ponad 1 mld zł do paliwa rolniczego

Od przyszłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln zł do paliwa rolniczego - zapowiedział w czwartek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że 25 lipca spotka się z protestującymi organizacjami, by rozmawiać o ich postulatach.

W trakcie posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi minister podkreślał, że w gospodarstwach rolnych „bardzo poważnym problemem są wysokie koszty prowadzenia produkcji rolniczej”. Jak mówił, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarstwa bez maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników, które wymagają do napędu paliwa.

Odpowiadając na postulaty rolników, zostanie podniesiona ilość paliwa, do którego należy się zwrot akcyzy. To jest bardzo konkretna decyzja. Jest przygotowana odpowiednia ustawa – powiedział minister.

Jak dodał, ta decyzja - premiera, ministra finansów i jego - zostanie opublikowana po zmianie ustawy i będzie obowiązywała od przyszłego roku. Przypomniał, że rolnicy rozliczają się dwa razy w roku z zakupu paliwa.

Zwiększamy do 100 litrów na hektar zwrot akcyzy. I wprowadzamy pierwszy raz w historii coś, co powinno być już dawno wprowadzone, a mianowicie dodatkowe paliwo dla rolników produkujących bydło - powiedział.

Jak tłumaczył, w czasie kiedy w gospodarstwach, które nie hodują bydła, maszyny stoją w garażach, czy stodołach, to u rolników hodujących zwierzęta, maszyny m.in. transportują m.in. sianokiszonkę, czy odchody. Jak przekazał, w związku z tym „będzie prowadzony zwrot akcyzy do 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej” (np. do jednej krowy).

To generuje dodatkowe koszty dla budżetu - 320 mln zł. Czyli od przyszłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln zł do paliwa rolniczego. Są to duże wydatki, ale te wydatki muszą być przez państwo poniesione, ponieważ koszty w gospodarstwach zaczynają bardzo rosnąć – powiedział Ardanowski.

Minister poinformował, że wystąpi do dużych operatorów na rynku paliwowym, przede w wszystkim do Orlenu, z prośbą o stworzenie programu dedykowanego dla rolników.

Programu, który również będzie uwzględniał upusty dla zakupu paliwa przez rolników, czy w wymiarze indywidualnym, czy w jakiejś formie zorganizowania rolników do tego zakupu - wyjaśnił.

Ardanowski zapowiedział, że 25 lipca spotka się z protestującymi organizacjami. Chce rozmawiać „bardzo szczerze o postulatach”.

