Zakaz handlu wspiera małe sklepy

Wartość sprzedaży sklepów małoformatowych (do 300 mkw.) w czerwcu br. wzrosła o 5,4 proc. rok do rok, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,4 proc., wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku (CMR)

Jak wynika z danych CMR, w czerwcu 2018 obroty sklepów małoformatowych do 300 mkw. były wyższe o 2,4 proc. w porównaniu do maja 2018 r. oraz o 5,4 proc. wyższe w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Natomiast liczba transakcji w czerwcu 2018 r. była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej, ale o prawie 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, kiedy było więcej dni świątecznych (1 i 3 maja oraz Boże Ciało) i związane z nimi dwa długie weekendy” - czytamy w komunikacie.