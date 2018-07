Turyści odcięci od Tatr

Z powodu intensywnych opadów deszczu i podtopień władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowały o zamknięciu niektórych szlaków turystycznych.

Wezbrane potoki spowodowały zerwanie bądź uszkodzenie niektórych mostów na tatrzańskich szlakach. Występujące z koryt potoki spowodowały zalania szlaków. Zamknięte są: szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich; mostek przy Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich; odcinek ścieżki nad Reglami z Polany Małołąckiej do Przysłopu Miętusiego; szlak przez Dolinę Małej Łąki na przełęcz Kondracką; szlak z Kuźnic na Przełęcz między Kopami przez Dolinę Jaworzynki; szlak na Kasprowy Wierch z Kuźnic przez Myślenickie Turnie; szlak z Murowańca do Czarnego Stawu; szlak z Brzezin do Murowańca; szlak z Murowańca na Rówień Waksmundzką.

Z powodu wysokiego stanu wody został podtopiony popularny szlak wokół Morskiego Oka. Przejście wokół jeziora jest niemożliwe. Zamknięty jest też szlak z Morskiego Oka na Rysy.

Częściowo zalana została Jaskinia Mroźna, która będzie nieczynna do odwołania.

Władze TPN apelują o niezbliżanie się do górskich potoków. Na co dzień spokojne strumienie zamieniły się w rwące potoki.

Również po słowackiej stronie służby naprawią szkody po ulewach. Jak informuje słowackie pogotowie górskie HZS (Horska Zachranna Sluzba) poinformowało o zamknięciu niektórych szlaków turystycznych w Tatrach Wysokich z powodu szkód spowodowanych ulewnymi deszczami.

Dotyczy to szlaku przez Dolinę Białej Wody od rozdroża ścieżek poniżej przełęczy Polski Grzebień po Łysą Polanę, szlaków prowadzących Doliną Jaworową oraz odcinka Magistrali Tatrzańskiej między Siodełkiem a Schroniskiem Zamkovsky’ego, gdzie woda zerwała most przez Potok Staroleśny. Do uszkodzeń mostów doszło także w różnych miejscach dolin Koprowej i Cichej.

HZS ostrzegło turystów, że z zerwanymi mostami i podmytymi szlakami mogą mieć do czynienia również w innych dolinach i w takich przypadkach powinni dla własnego bezpieczeństwa zrezygnować z forsowania w bród wezbranego cieku wodnego.

Jak podał w czwartek zarząd słowackiej straży pożarnej, w środę wieczorem strażacy pomagali w ewakuowaniu 274 osób z zalanych domów mieszkalnych i hotelu w podtatrzańskiej wsi Stara Lesna, gdzie wystąpił z brzegów potok Zimna Woda. Jednym z dwóch cieków źródłowych tego potoku jest Potok Staroleśny. Poszkodowani znaleźli tymczasowe schronienie w miejscowej szkole oraz w budynku urzędu gminy.

Według oficera operacyjnego straży pożarnej, podobne choć nie tak dramatyczne problemy mają także inne słowackie miejscowości w górnym dorzeczu Popradu i Dunajca, w tym Ździar, Jaworzyna Spiska, Osturnia i Podoliniec.

