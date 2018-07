Rusza budowa hotelu Holiday Inn Express w Rzeszowie

Spółka Chopin Airport Development przekazała Generalnemu Wykonawcy – firmie Erbud plac budowy pod realizację inwestycji hotelowej Holiday Inn Express. Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Przyjęcie pierwszych gości planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

120-pokojowy obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych hoteli tej klasy w Europie. Ma służyć nie tylko pasażerom portu lotniczego, ale także klientom pobliskiej G2A Areny oraz licznym firmom ulokowanym w sąsiedztwie podrzeszowskiego lotniska.

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że hotel najnowszej generacji powstanie w miejscu szczególnym dla mojego regionu. W samym sercu Doliny Lotniczej, w otoczeniu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego G2A Arena oraz potentatów z branży lotniczej, którym ułatwiamy funkcjonowanie wciąż rozbudowując niezbędną infrastrukturę. Nowa droga lotniskowa, w przyszłości komunikacja kolejowa - będą kolejnym impulsem dla nowych inwestycji. Ważnym elementem tego rozwoju jest baza hotelowa o najwyższym standardzie, której budowa właśnie się rozpoczyna. Tak nowoczesny obiekt to dopełnienie innowacyjnego krajobrazu tego miejsca oraz całego województwa podkarpackiego. mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Chopin Airport Development (CAD) jest doświadczonym operatorem i inwestorem hoteli przylotniskowych. Hotel Holiday Inn Express przy rzeszowskim lotnisku będzie kolejnym obiektem w portfolio CAD, a InterContinental Hotels Group (IHG) kolejną siecią obok Marriott International, Hilton i Best Western, z którą podejmujemy współpracę. Potencjał jaki widzimy w regionie, wynikający zarówno z rozwoju rzeszowskiego lotniska, jak też bliskości strefy ekonomicznej oraz centrum kongresowego, daje nam podstawy sądzić, że nasza nowa inwestycja odniesie bardzo duży sukces. Mówił również o tym premier Mateusz Morawiecki obecny przy podpisaniu umowy franczyzowej ws. hotelu Holiday Inn Express podczas ostatniego Kongresu 590 w Rzeszowie. Premier nie ukrywał zadowolenia, że taki obiekt powstanie właśnie na Podkarpaciu, co w konsekwencji przyczyni się do wsparcia rozwoju Polski Wschodniej.– mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Chopin Airport Development. –

Lokalizacja hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska ma ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Z roku na rok obsługujemy w Jasionce coraz więcej pasażerów i otwieramy kolejne międzynarodowe połączenia, a w naszych hangarach serwisowanych jest coraz więcej samolotów. To oznacza konieczność zapewnienia komfortowego noclegu nie tylko podróżnym, ale również załogom czy pracownikom obsługi technicznej. Wierzę, że marka Holiday Inn Express szybko zyska ich uznanie – mówi Michał Tabisz, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Podpisana umowa dzierżawy gruntu w 2017 r. pod inwestycję hotelową z Portem Lotniczym Rzeszów Jasionka, następnie zawarta umowa z IHG pod markę Holiday Inn Express oraz dopracowany i zaakceptowany projekt architektoniczny z pracownią FBT Architekci, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą ERBUD, bez wątpienia wpłynie korzystnie na rozwój Rzeszowa oraz całego regionu. Rozpoczęcie budowy i przekazanie placu Generalnemu Wykonawcy świadczy o uruchomieniu procesu inwestycji hotelowej. Wszystkie nasze działania są zgodne z założonym harmonogramem tak, abyśmy mogli przyjąć pierwszych gości w drugiej połowie przyszłego roku.– mówi Adam Pilczuk, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Chopin Airport Development.

To już dziesiąty hotel realizowany przez Grupę ERBUD w ciągu ostatnich trzech lat. Naszymi partnerami są największe sieci hoteli, w tym Hilton czy Radisson Blu. Hotel czwartej generacji Holiday Inn Express należący do sieci InterContinental Hotels będzie naszym kolejnym innowacyjnym projektem realizowanym dla tego prestiżowego sektora. Potwierdza to wysoką renomę, jaką Grupa ERBUD cieszy się wśród najbardziej wymagających inwestorów. Cieszymy się, że będziemy mogli potwierdzić nasze wysokie kompetencje wynikające z 28-letniego, międzynarodowego doświadczenia na rynku budownictwa kubaturowego. Budowa hotelu, podobnie jak wszystkich innych naszych projektów, zostanie zrealizowana w zgodzie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. – mówi Józef Zubelewicz, członek zarządu Erbud.