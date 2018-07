O 20 mln zł więcej na pomoc rolnikom

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się za zwiększeniem o 20 mln zł puli pieniędzy na pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF), co przewiduje zmiana w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym ARiMR na rok 2018. Wniosek ten przewiduje zwiększenie o 20 mln zł tegorocznych przychodów ARiMR do kwoty niemal 1 mld 866 mln zł. Z dodatkowej kwoty 15 mln zł ma zostać przeznaczone na pomoc finansową w formie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu do wniosku napisano, że zainteresowanie tą formą pomocy jest duże, co potwierdza liczba złożonych do ARiMR wniosków. Do 10 lipca br. złożono ich 350 na kwotę ponad 63 mln zł. Zawartych zostało już 308 umów pożyczek na kwotę ponad 50 mln zł. Tymczasem w tegorocznej rezerwie na ten cel zaplanowano 56 mln zł, co oznacza, że kwota ta nie wystarczy na sfinansowanie faktycznych potrzeb.

Pozostałe, uwzględnione we wniosku 5 mln zł ma zostać przeznaczone na pomoc finansową „na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń, ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarach objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF”.

Jak uzasadniono, także ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem; do 10 lipca br. złożono 1058 wniosków na kwotę 26,7 mln zł, tymczasem w planie ARiMR zarezerwowano na ten cel 20 mln zł.

Wskazane we wniosku 20 mln zł ma pochodzić ze specjalnej rezerwy celowej. Jak wynika z informacji resortu finansów, po przekazaniu tej kwoty ARiMR, w rezerwie tej zostanie jeszcze 15 mln zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w czwartek także wniosek szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w planie finansowym Polskiej Agencji Kosmicznej na rok 2018.

Projekt zmiany planu finansowego zarówno w ujęciu memoriałowym, jak i wydatkowym polega jedynie na dokonaniu przesunięć wewnętrznych w obrębie poszczególnych pozycji wydatków oraz kosztów, mając na celu urealnienie niektórych pozycji planu. Proponowane zmiany są niezbędne z uwagi na dostosowanie planu do aktualnych potrzeb Agencji, a kwoty ogółem otrzymywanej dotacji z budżetu państwa nie ulegają zmianie - napisano we wniosku. Powyższe zmiany nie pogorszą planowanego wyniku finansowego Agencji i nie spowodują zwiększenia zobowiązań - podkreślono.

Przesunięcie w planie PAK będzie dotyczyć: 30 tys. zł na opracowanie „Strategii promocyjnej sektora kosmicznego na lata 2019 - 2012”, 60 tys. zł na zlecenie realizacji usług promocyjnych, 30 tys. zł na wydanie publikacji poświęconej obserwacji Ziemi, 200 tys. zł na „Kwalifikacje sensorów, oprogramowania oraz audyt bezpieczeństwa systemu SST (obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych -) z uwzględnieniem kampanii testowej”.

SzSz (PAP)