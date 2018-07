Negocjacje o budżecie UE najtrudniejsze w historii

Polska jest gotowa, by zamknąć negocjacje ws. przyszłego budżetu UE, zgodnie z oczekiwaniem KE, ale kompromis musi być przyzwoitej jakości - mówił w czwartek w Sejmie wiceminister w MSZ Konrad Szymański. Jego zdaniem propozycje KE utrudniają jednak szybkie porozumienie.

Szymański przedstawił w czwartek w Sejmie informację w sprawie przyjętego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych oraz wynikających z nich konsekwencji dla Polski.

Wniosek o informację złożyli posłowie Nowoczesnej. Marek Sowa (N) mówił, że chciałby wykorzystać ją do dyskusji na temat bardzo ważnej kwestii, jaką jest przyszłość polityki rozwoju po roku 2021. Mówił o radykalnych cięciach w istotnych dla Polski priorytetach, czyli polityce spójności i rolnej, które - jego zdaniem - obnażyły polską dyplomację.

Według niego z rządem PiS nikt się nie liczy, a zmiana premiera nie zmieniła tej sytuacji.

Wiceminister powiedział, że obecne negocjacje budżetowe będą z całą pewnością należały do najtrudniejszych w historii UE. Zaznaczył, że od maja br. sprawa budżetu UE nie jest już w rękach Komisji Europejskiej, a państw członkowskich i Rady Europejskiej, która działa na zasadach jednomyślności.

Według wiceministra Polska wykazuje się nie tylko przywództwem politycznym w tej debacie, ale także przywództwem koncepcyjnym - za sprawą Polski udało się stworzyć sześć dokumentów koncepcyjnych odnoszących się do ram finansowych, szczególnie dotyczących polityki spójności i polityki rolnej.

Zaznaczył, że propozycja KE przewiduje budżet mniejszy niż obecny.

To jest bardzo ważne, ponieważ my stoimy na stanowisku, że (…) nie można realizować ambitnych celów (…) bez nowych pieniędzy. To jest niepoważne, by sugerować Unii Europejskiej radykalne wzmocnienie zaangażowania w polityce migracyjnej, czy obronności - co do których, co do zasady nie mamy fundamentalnych zastrzeżeń - bez przedstawienia sposobu finansowania tych działań - mówił.