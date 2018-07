Suszą jest dotkniętych ponad 90 tys. gospodarstw

Skutkami suszy dotkniętych do tej pory zostało ponad 90 tys. gospodarstw, to ponad 1,5 mln hektarów powierzchni upraw - poinformował w czwartek w Sejmie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister w czwartek przedstawiał posłom informacje na temat tegorocznych skutków suszy. Głos w sprawie rolnictwa zabrał także premier Mateusz Morawiecki.

Ardanowski zwrócił uwagę, że w maju i czerwcu br. wystąpiła kumulacja kilku zjawisk, chodziło o połączenie wysokich temperatur i małej ilości opadów deszczu.

Minister zapowiedział, że w „najbliższym czasie” ma zostać przedstawiony program retencji. Dodał, że w tej kwestii liczy na współpracę z resortem środowiska i Wodami Polskimi.

Poszkodowanych gospodarstw na dzień dzisiejszy, te korekty jeszcze będą, jest 91 tys. 600 gospodarstw. Powierzchnia upraw (dotkniętych suszą - PAP) to 1 mln 558 tys. ha – poinformował minister.

Dodał, że ta wielkość, czyli areał upraw dotkniętych suszą wzrośnie o „kilkaset tysięcy hektarów”.

Ardanowski poinformował, że suszą, która spowodowała ponad 70 proc. strat w uprawach dotkniętych jest ok. 74 tys. ha.

To pokazuje skalę zjawiska, to pokazuje, że jest to nieszczęście, które dotyczyło dużego obszaru w Polsce i wielu rolników - podkreślił.