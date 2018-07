Luksusowo, w dobrej lokalizacji, ale tanio

Dobra lokalizacja, dodatkowe udogodnienia i mniej niż 300 zł za dobę – tego od hoteli oczekują ich goście.

56 proc. gości hotelowych chce przebywać w niepowtarzalnych wnętrzach, a od hotelu designerskiego oczekuje funkcjonalności, nowatorskich rozwiązań i bogatej oferty kulinarnej.

Portal hotelowy HRS przygotował kolejny raport dotyczący hotelarstwa – tym razem zapytał Polaków o hotele designerskie. Sprawdź, co ankietowani o nich sądzą, jakie są ich oczekiwania oraz jak często w nich nocują.

Najwięcej hoteli designerskich w Polsce powstało w latach 2011–2012 i choć obecnie w naszym kraju obiektów tego typu jest ponad 100, dopiero od kilku lat można zauważyć znaczący wzrost ich popularności. Jak wynika z raportu HRS, coraz więcej gości hotelowych (około 30 proc. ankietowanych) śledzi otwarcia nowych hoteli designerskich.

Ponad połowa Polaków nocowała w hotelu designerskim

Coraz więcej Polaków regularnie (nawet 7 razy do roku) nocuje w hotelach – zarówno w ramach podróży służbowych, jak i w trakcie prywatnych wyjazdów. Popularnymi miejscami noclegu stają się również hotele designerskie – aż 56 proc. ankietowanych, którzy regularnie nocują w hotelach, wybrało przynajmniej raz tego typu obiekt. Co ciekawe, nie są to jednorazowe podróże – 82 proc. z nich deklaruje, że w przyszłości ponownie odwiedzi hotel designerski.

Najważniejsza jest lokalizacja hotelu, design plasuje się na drugim miejscu

Dla gości hotelowych większe znaczenie niż design czy wyjątkowy styl hotelu ma jego lokalizacja. Z jednej strony według 57 proc. ankietowanych to ona decyduje o wyborze obiektu noclegowego. Właściciele hoteli designerskich zdają sobie z tego sprawę i lokują swoje hotele w centrum miast (48 proc. hoteli biorących udział w ankiecie). Z drugiej strony funkcjonalność przestrzeni hotelowej oraz jego wygląd również ma istotne znaczenie dla odwiedzających. 56 proc. ankietowanych podkreśla, że od hotelu oczekuje niepowtarzalnego designu wnętrz, a 16 proc. gości liczy na dodatkowe udogodnienia.

Mniej niż 300 zł za nocleg w hotelu designerskim

Dla 26 proc. ankietowanych głównym powodem niezdecydowania się na nocleg w hotelu designerskim była zbyt wysoka cena noclegu. Natomiast aż 72 proc. Polaków, którzy nocowali już w tego typu obiektach, było w stanie zapłacić za nocleg w 2-osobowym pokoju nie więcej niż 300 zł. Jedynie 4 proc. ankietowanych zadeklarowało, że za dobę hotelową może zapłacić więcej niż 500 zł.

Więcej informacji o hotelach designerskich w Polsce, w tym o zmianach, trendach i spostrzeżeniach hotelarzy na temat branży, znajduje się w raporcie Hotelowy Design przygotowanym przez HRS.