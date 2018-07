Zgromadzenie wierzycieli GetBack zwołano na 28 sierpnia

GetBack przesunął termin publikacji raportu za I kwartał 2018 roku, nie podając jednocześnie nowej daty publikacji - wynika z komunikatu spółki. GetBack podał również, że Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Zgromadzenie zaplanowane jest na 28 sierpnia.

Publikacja raportu za pierwszy kwartał była zaplanowana na 23 lipca 2018 roku.

Spółka podała, że Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami, objętymi układem z mocy prawa.

GetBack podał, że został zobowiązany m. in. do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) przedłożenia do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności.

Spółka rozpoczęła w środę przegląd opcji strategicznych. Rozważa różne opcje, w tym konwersję zadłużenia na kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału, sprzedaż aktywów, czy pozyskanie znaczącego inwestora.

W czwartek GetBack poinformował, że otrzymał od Trigon TFI oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania przez Trigon - ze skutkiem natychmiastowym - umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z 9 sierpnia 2017 roku.

Wcześniej Trigon TFI rozwiązał umowę o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit.

Wartość krajowych portfeli wierzytelności GetBacku na koniec czerwca wynosiła 1,27 mld zł.

