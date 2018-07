Kwieciński: oczekujemy silnego wzrostu inwestycji

Wzrost sprzedaży detalicznej jest kolejnym dowodem, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji - ocenił w komentarzu Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Szef MIiR spodziewa się, że niebawem osiągniemy dwucyfrową dynamikę w inwestycjach.

GUS poinformował w piątek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu br. była wyższa niż przed rokiem o 8,2 proc. (wobec wzrostu o 5,8 proc. w czerwcu ub. roku). W porównaniu z majem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5 proc. Natomiast sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w czerwcu 2018 r. wzrosła o 10,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 3,4 proc.

GUS poinformował w piątek również, że ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2018 r. wynosi 109,6 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Urząd statystyczny wyjaśnił, że wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Odnotowany właśnie przez GUS wzrost sprzedaży detalicznej (…) to kolejny dowód, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Przede wszystkim jednak to potwierdzenie dobrej sytuacji polskich rodzin. Wysokie konsumpcyjne wydatki gospodarstw domowych nie tylko napędzają wzrost PKB, ale świadczą o dużym zaufaniu społeczeństwa do programu realizowanego przez rząd – uważa Kwieciński.