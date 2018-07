Ustawa o podatku rolnym po nowemu

Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym. Doprecyzowano w niej przepisy, określając, że umieszczenie na gruntach rolnych czy leśnych infrastruktury, np. energetycznej, nie wpływa na sposób ich opodatkowania.

Za ustawą zagłosowało 409 posłów, dwóch się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Do przygotowanego przez Ministerstwo Energii projektu w trakcie prac sejmowych nie wniesiono poprawek.

Znowelizowana ustawa ma uporządkować i ujednolicić w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Wprowadza zasadę, że umieszczenie tej infrastruktury, na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo energetyczne korzysta w sposób ograniczony, nie wpłynie na wzrost podatków gruntowych.

Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania tych gruntów, w związku z czym dochodziło do sytuacji, gdy w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku, w zależności od przyjętej przez gminę interpretacji prawa. W niektórych gminach grunty, na których znalazła się taka infrastruktura, były „neutrale podatkowo”, a w innych - były uznawane za zajęte na prowadzenie dzielności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości.

W związku z tym dochodziło do licznych sporów między podatnikami - właścicielami infrastruktury liniowej a organami podatkowymi. W ostatnich latach problem ten był szczególnie widoczny w przypadku gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych, na których znajdują się linie energetyczne.

Z danych Ministerstwa Energii wynika, że w 2017 r. nie więcej niż 5 proc. gruntów pod liniami energetycznymi na terenach Lasów Państwowych było opodatkowanych najwyższą stawką, a w tym roku taka stawka może dotyczyć już 40 proc. gruntów pod liniami. Koszty wyższego podatku mogą być przeniesione na przedsiębiorstwa energetyczne, które zechcą uwzględnić ten wydatek w taryfie za usługę dystrybucji. To z kolei może prowadzić do wzrostu cen energii i innych usług.

Ta nowelizacja przepisów podatkowych jest ważna zarówno dla przedsiębiorstw wykorzystujących do prowadzenia działalności infrastrukturę liniową, jak również dla podatników podatków gruntowych oraz odbiorców energii elektrycznej. Eliminujemy w ten sposób niepewność dotyczącą stosowania przepisów podatkowych w tym zakresie oraz, mam taką nadzieję, w znacznym stopniu zostaną ograniczone częste obecnie spory pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi - mówił w środę minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas drugiego czytania projektu.

Doprecyzowane przepisy wprowadzają jednolite zasady opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura przez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem - nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast, gdy na tych terenach - oprócz posadowienia takiej infrastruktury - prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. SzSz (PAP)