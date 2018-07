Prawo po stronie przedsiębiorczych

Jednym z nowych przywilejów dla przedsiębiorczych, które wprowadziła Konstytucja Biznesu, jest działalność bez rejestracji. To marzenie wielu osób, które stały do tej pory przed wyzwaniem jak zalegalizować swoją działalność, która przynosi mikro dochody. Jak to działa? Jakie są limity i kiedy musisz założyć działalność? Poznaj najważniejsze kwestie!

Działalność bez rejestracji to inaczej działalność nieewidencjonowana. Jako osoba fizyczna wykonująca dane czynności nie płacisz składek ZUS ani nie posiadasz wpisu do CEIDG. Możesz działać na małą skalę i jednocześnie legalnie wystawiać faktury za dane usługi bądź produkty.

Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej dotyczy m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych. Jest przeznaczona dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji – czytamy w serwisie usługowo-informacyjnym dla przedsiębiorców

Podejmując się prowadzenia działalności nierejestrowej, musisz wiedzieć o kilku zasadach. Przede wszystkim mają znaczenie tutaj Twoje przychody. Dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty, niestety nie jest przedmiotem zainteresowania. Aby móc prowadzić działalność bez rejestracji, miesięczne przychody nie mogą przekraczać 1050 zł – tyle w 2018 roku wynosi połowa minimalnego wynagrodzenia.

Osoby rozpoczynające działalność na własną rękę mają często wątpliwości co do postępowania w razie przekroczenia wskazanej powyżej kwoty. Jak się okazuje, regulacja jest tutaj nieubłagana. Jeśli Twoje przychody przekroczą w danym miesiącu kwotę 1050 zł, musisz zarejestrować działalność gospodarczą. Na złożenie wniosku do CEIDG masz 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

Możliwość zalegalizowania przychodów bez rejestracji działalności spotyka się z entuzjazmem zwłaszcza wśród osób, które startują z nowym pomysłem na biznes, chcą zbadać rynek bądź zwyczajnie dorabiają sobie poprzez np. sprzedaż produktów rękodzielniczych. Nowe prawo dla przedsiębiorców idzie im na rękę. Dylemat „kiedy muszę założyć firmę” wydaje się mniej uporczywy. Sprawa stawiana jest jasno, a legalnie funkcjonowanie jest możliwe do ściśle określonej kwoty.

Podsumowując:

działalność nierejestrowa sprzyja osobom chcącym „wypróbować” pomysł na biznes bądź zalegalizować drobne kwoty

nie rejestrujesz jej w CEIDG ani nie płacisz składek ZUS, a opodatkowanie funkcjonuje na zasadach ogólnych,

w każdej chwili możesz zarejestrować firmę „na serio” i stać się pełnoprawnym przedsiębiorcą,

jeśli przekroczysz limit przychodów w danym miesiącu, na złożenie wniosku CEIDG masz 7 dni