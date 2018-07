Pół miliarda użytkowników płatności mobilnych

W Chinach rośnie popularność szybkich płatności za pomocą urządzeń mobilnych, a w ubiegłym roku liczba osób korzystających z tych metod przekroczyła pół miliarda - przekazała chińska agencja CNS, cytując raport chińskiego towarzystwa internetowego.

Według niego na przestrzeni 2017 roku w Chinach przybyło 57,83 mln użytkowników mobilnych płatności, a ich liczba osiągnęła ok. 527 mln, co oznacza roczny wzrost na poziomie 12,3 proc. Płatności internetowe, nie tylko mobilne, stosowało w sumie 531 mln osób - wynika z raportu. Chińskie towarzystwo internetowe to formalnie organizacja pozarządowa, która współpracuje z chińskim rządem.

Wzrost popularności tych transakcji koreluje z rosnącą liczbą użytkowników mobilnych połączeń internetowych. Pod koniec 2017 roku w Chinach było 772 mln użytkowników internetu, z czego 97,5 proc. korzystało z połączeń na urządzeniach przenośnych - podano w raporcie.

W dużych chińskich miastach zdecydowana większość sklepów, punktów usługowych czy taksówek akceptuje co najmniej jedną metodę płatności mobilnych, a mieszkańcy w zasadzie nie muszą nosić już ze sobą gotówki.

Gotówka jest potrzebna na wypadek, gdyby w telefonie wyładowała się bateria albo zostałby skradziony - powiedział 30-letni kantończyk Feng Fei.

Olbrzymia popularność płatności telefonami rodzi jednak obawy związane z nowymi rodzajami oszustw, na przykład kradzieżą przy użyciu fałszywych kodów QR, które skanowane są, by dokonać transakcji. W ubiegłym roku chińska prasa informowała, że oszuści wyłudzili w ten sposób równowartość setek tysięcy złotych.

Jednym z powodów dynamicznego rozwoju mobilnych płatności w Chinach jest według obserwatorów fakt, że banknot o najwyższym nominale używanym w tym kraju wart jest jedynie 100 juanów (ok. 55 zł). Biorąc pod uwagę wzrost zamożności społeczeństwa z ostatnich dekad sprawia to, że używanie gotówki staje się tam jeszcze mniej wygodne. Komentatorzy zauważają również, że wielu Chińczyków przerzuciło się na płatności mobilne bezpośrednio z gotówki, pomijając etap używania kart kredytowych czy czeków.

