Polskie Domy Drewniane bez udziału Lasów Państwowych

Sejm uchwalił w piątek ustawę powołującą spółkę Polskie Domy Drewniane (PDD), która w ramach programu Mieszkanie plus ma budować domy drewniane. Udziałowcami spółki będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Za głosowało 230 posłów, przeciw było 188. Od głosu wstrzymało się ośmiu posłów.

Jak mówił w czwartek w Sejmie minister środowiska Henryk Kowalczyk, domy budowane w ramach spółki PDD, będą „dla osób o przeciętnych dochodach”.

Dla tych, których nie stać na kupno swojego mieszkania - podkreślił. Takie rodziny naprawdę potrzebują mieszkań. Może państwu takie osoby nie są bliskie, albo nawet całkiem obce i o nich państwo nie musicie się troszczyć, ale my troszczymy się o te osoby - powiedział zwracając się do posłów opozycji. Przypomniał, że lokale te będą dostępne na wynajem oraz z opcją dojścia do własności. To jest najlepszy sposób, by pomóc rodzinom, które oczekują na mieszkania - stwierdził.