1300 km nowych torów, które zmienią Polskę

W piątek zatwierdzono przebieg linii kolejowych, dzięki którym pasażerowie z całej Polski będą mieli łatwiejszy dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że ok. 1300 km nowych linii kolejowych przyczyni się m.in. do rozwoju kolei.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Komitet Sterujący Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego zatwierdził przebieg linii obsługujących podstawowe relacje składające się na krajowy system przewozów pasażerskich budowany w oparciu o węzeł komunikacyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego” - powiedział Wild, który jednocześnie jest przewodniczącym Komitetu Sterującego.

W skład Komitetu wchodzą m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, a także prezes PKP Krzysztof Mamiński.

„Zatwierdzenie nowych linii to przełomowa decyzja dla rozwoju sieci kolejowej w Polsce i następny krok w kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego” - powiedział Wild.

Dodał, że ponad 1300 km nowych linii stanowić będzie potężny impuls rozwojowy dla polskich kolei i pozytywnie wpłynie kondycję rodzimego przemysłu: wykonawców, dostawców oraz producentów infrastruktury i taboru.

Jak przekazał, zatwierdzone relacje to: Warszawa - Olsztyn, Warszawa - Ostrołęka - Pisz - Giżycko, Warszawa - Białystok - Suwałki (Rail Baltica), Warszawa - Terespol (Brześć), Warszawa - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów), CPK - Kielce - Tarnów - Nowy Sącz, Warszawa - Katowice/Kraków/Bielsko-Biała, CPK - Częstochowa - Opole - Nysa, Łódź - Sieradz - Wrocław, Łódź - Sieradz - Kalisz - Leszno - Głogów - Zielona Góra, Łódź - Sieradz - Kalisz - Poznań - Szczecin, CPK - Poznań - Gorzów Wlkp., CPK - Płock - Włocławek - Bydgoszcz -Koszalin/Kołobrzeg, CPK - Radom - Rzeszów oraz CPK - Gdańsk.

Wild zazanaczył, że kompletna sieć kolejowa powstanie w Polsce wówczas, gdy istniejący układ uzupełni się o ponad 20 nowych odcinków jedno i dwutorowych linii kolejowych.

„Horyzont czasowy prac inwestycyjnych sięga 2030 roku. Dzięki planowanej przebudowie sieci radykalnemu skróceniu ulegnie czas podróży po Polsce. Podróż z Gdańska do Krakowa przez węzeł komunikacyjny CPK zajmie około 3 godzin. Obecnie podróż ta zajmuje 5 godzin 16 minut” - wyjaśnił.

Pełnomocnik tłumaczy, że korzyści z inwestycji odczują również pasażerowie korzystający z połączeń regionalnych.

„I tak na przykład czas przejazdu ze Stalowej Woli do Rzeszowa skróci się z obecnej jednej godziny 52 minut do niecałych 30 minut, a w przypadku podróży Lublin - Zamość z dwóch godzin 16 minut do około 45 minut” - mówi.

Pełnomocnik wskazuje, że system oparty na węźle komunikacyjnym CPK umożliwi połączenie wszystkich regionów Polski z co najwyżej jedną przesiadką.

Wild przekazał, że zatwierdzone inwestycje finansowane będą ze środków Unii Europejskiej przeznaczanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na transport kolejowy.

„Inwestycje w węzeł kolejowy CPK oraz linie Warszawa - CPK - Łódź - Wrocław oraz linia Łódź - Poznań znalazły się w projekcie nowego rozporządzenia UE dotyczącego instrumentu Łącząc Europę (tzw. Conecting Europe Facility”) - mówił Wild. Dodał, że Centralny Port Komunikacyjny to również impuls i powód do pozyskiwania oraz zastosowania nowoczesnych technologii wspierających rozwój gospodarczy Polski.

Na początku lipca Wild poinformował, że ok. 40 mld zł będzie potrzebnych na rozbudowę sieci kolejowej, która ma przebiegać przez Centralny Port Komunikacyjny.

Pod koniec maja Wild podczas spotkania z mieszkańcami i wójtem gminy Baranów nt. budowy CPK poinformował, że trzy gminy: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski) są wyznaczone na obszar inwestycji CPK, obejmujący 66,2 km kw.

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane, by obsłużyć ok. 100 mln osób. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne osiem lat, do końca 2027 r.

Aneta Oksiuta (PAP), sek