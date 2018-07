Prezes Banku Pekao S.A. o dobrych nastrojach rynkowych w amerykańskim Bloomberg TV

- Obserwujemy historycznie najwyższy poziom optymizmu konsumentów, który napędza polską gospodarkę - powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A. w Bloomberg TV w Nowym Jorku. Prezes jednego z największych banków w Polsce uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z inwestorami w Stanach Zjednoczonych.

To idealny czas, aby być wiodącym bankiem korporacyjnym w Polsce – podkreślił prezes Banku Pekao S.A. Podczas rozmowy z dziennikarkami Bloomberg TV, podkreślił pozycję Banku na rynku. - Jesteśmy jednym z największych banków w Polsce, liderem w bankowości korporacyjnej. Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu polskiego sektora bankowego w najbliższym czasie.

Michał Krupiński zaznaczył również, że czynnikiem napędowym polskiej gospodarki są także inwestycje. Podczas programu prezes Pekao S.A. omówił sytuację na rynkach wschodzących, globalnych rynkach finansowych oraz trendach panujących w sektorze bankowym w Europie i na świecie.

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pekao/ as/