Sympatyczny kojot znowu w akcji

Bez wątpienia sympatyczny, nieco zwariowany kojot z gry „Crash Bandicoot” był symbolem konsoli Playstation w latach 90-tych i, w pewnym sensie, symbolem konsol w owym czasie, obok takich postaci jak Mario.

Po wielu latach Crash wraca w perfekcyjnie zremasterowanej wersji „N’Sane Trilogy”, którą cieszyć mogli się gracze na Playstation 4, a teraz - także posiadacze X-Box ONE oraz komputerów PC.

„Crash Bandicoot” był w latach 90-tych kultową grą platformową, które niezwykle sprawnie wprowadziła rozgrywkę charakterystyczną przecież dla gier 2D do środowiska 3D. Czyniło to jednak dość sprytnie - nie mieliśmy aż takiej swobody jak np. w „Super Mario 64” a gra w pewnym sensie oszukiwała odbiorcę - etapy wymagały za każdym razem indywidualnego podejścia co czyniło rozgrywkę prawdziwie nieprzewidywalną.

Zasiadając do wersji PC byłem jednak zaskoczony tym jak bardzo gra okazała się trudno. Grałem w pierwszego „Crasha…” wiele lat temu, w latach 90-tych i zupełnie zapomniałem jaki poziom trudności miał ten tytuł. Każdy skok musi być wykonany perfekcyjnie, gra nie wybacza błędów i zaręczam, że będziemy ginąć raz za razem w pierwszych momentach rozgrywki. Ale warto przy grze pozostać, bowiem odnowiony „Crash…” jest tytułem naprawdę znakomitym, a rozgrywka w ogóle się nie zestarzała. Zabawa jest doskonała.

Graficznie mamy tu do czynienia z genialnym remasterem. Szata graficzna nie jest po prostu nieco ulepszoną wersją pierwotnej gry (jak było w przypadku „Dark Souls Remastered”) tylko cała oprawa została przygotowana praktycznie od zera. I prezentuje się doskonale - krajobrazy i etapy są odpowiednio komiksowe z kolei same postacie mają charakterystyczną urodę. To tytuł na który naprawdę przyjemnie się patrzy.

Podobnie jest z dźwiękiem. Muzyka odtwarza to co pamiętamy z lat 90-tych, wszystkie dźwięki zaś odnowiono i unowocześniono, jednak nie dokonano tu drastycznych zmian. Wszystko idealnie pasuje do tego co widzimy na ekranie. Gra więc na pewno spodoba się dzieciom, choć trzeba przyznać, że będzie ona tak samo trudna dla dorosłych jak i dzieci.

„Crash Bandicoot N’Sane Trilogy” to naprawdę wspaniała przygoda. Nie dość, że otrzymujemy wszystkie, klasyczne „Crashe” w jednym miejscu to jeszcze w odnowionej, doskonale prezentującej się wersji. Warto skorzystać z tej okazji, bez względu na to czy wracamy do gry którą cieszyliśmy się w latach 90-tych, czy też będzie to nasza pierwsza przygoda z sympatycznym kojotem.

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy

producent: Vicarious Visions

wydawca: Activision Blizzard

wydawca PL: Cenega

Wymagania sprzętowe:

Minimalne:

Intel Core i5-750 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 2 GB GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850 lub lepsza, Windows 7