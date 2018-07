Firmy budowlane największymi dłużnikami

Najczęściej płatności opóźniają polskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej - wynika z badania profilu firmy - dłużnika przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Jak zaznaczono, 45,7 proc. badanych podało, że dłużnik to najczęściej firma polska. Dla porównania, kapitał zagraniczny wskazało 1 proc., a mieszany - 8 proc. ankietowanych.

Wyróżnikiem niesolidności jest też branża - wskazało BIG InfoMonitor. Na pierwszym miejscu znalazło się budownictwo, o którym w kontekście zaległości mówi niemal co czwarte przedsiębiorstwo. Dalej uplasował się przemysł, transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny i hurtowy. W ich przypadku odsetek wskazań jest niemal czterokrotnie niższy niż w przypadku budownictwa, waha się bowiem między 6,7 proc. a 9,4 proc. - wynika z badania.

W opinii firm handlowych płatności opóźniają głównie przedsiębiorstwa budowlane i przemysłowe. O przemyśle jako ryzykownej branży mówią też inne firmy przemysłowe. Z kolei podmioty usługowe częściej podają, że nieterminowo płaci transport - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Najwięcej trudności, jak dodał, przysporzyło badanym określenie wielkości firmy zwlekającej z płatnościami. Po ok. 15 proc. osób wskazało firmy średnie i małe, zatrudniające odpowiednio od 50 do 249 i od 10 do 49 osób, a niecałe 16 proc. wymieniło przedsiębiorstwa duże z powyżej 250 pracownikami.

Właściwie poza podejrzeniami są jedynie mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników - wynika z badania.

„Skaner MSP, wśród mikro-, małych i średnich firm” przeprowadził na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research. Badanie zrealizowano na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności w maju 2018 r., techniką wywiadów telefonicznych.

Na podst. PAP