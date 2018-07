Orange wpuści T-mobile na swoje światłowody

T-Mobile Polska planuje „soft launch” oferty na światłowodzie Orange Polska na przełomie 2018 i 2019 r. poinformował prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer.

Podpisaliśmy umowę hurtowego dostępu do sieci Orange Polska, co jest dla nas kolejnym ważnym krokiem, aby stać się graczem konwergentnym - powiedział Maierhofer w trakcie telekonferencji.

Dodał, że planuje „soft launch” oferty na sieci światłowodowej Orange Polska na przełomie 2018 i 2019 roku, a „duża oferta komercyjna” ma być wprowadzona pod koniec I kw. 2019 roku.

Orange Polska zapewni hurtowy dostęp do swojej sieci w celu świadczenia usług BSA w oparciu o własną infrastrukturę światłowodową dla klientów T-Mobile, w budynkach wielorodzinnych na obszarach nieregulowanych. Współpraca obejmie gospodarstwa domowe, które znajdą się w zasięgu usług światłowodowych do końca 2018 roku (około 1,7 mln gospodarstw domowych). T-Mobile Polska zapłaci 275 mln zł za dostęp do infrastruktury światłowodowej Orange Polska, następnie będzie płacić opłatę za każdego podłączonego klienta.

Prezes T-Mobile Polska wskazał, że operator jest też zainteresowany dostępem do sieci na terenach regulowanych.

Pod koniec grudnia 2017 r. Orange Polska i T-Mobile Polska podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access - BSA) na obszarach nieregulowanych. Jak podawano wówczas, podjęcie współpracy hurtowej miałoby przyczynić się do poprawy monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową, maksymalizacji wykorzystania infrastruktury Orange Polska oraz przyspieszenia konwergencji usług telekomunikacyjnych na rynku polskim.

Dzisiaj Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska dziesięcioletnią umowę w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska w zakresie transmisji danych (Bitstream Access - BSA), podał operator. Opłata wstępna, którą poniesie T-Mobile to 275 mln zł.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)