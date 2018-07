Hiszpania: Rekordowy najazd islamskich imigrantów

Od piątku do wybrzeży kontynentalnej Hiszpanii dotarła Morzem Śródziemnym rekordowa liczba nielegalnych migrantów - 1226 osób. Wśród nich przeważali obywatele Maroka i Algierii oraz państw Afryki Subsaharyjskiej.

Jak poinformowały w komunikacie władze hiszpańskiego oddziału Czerwonego Krzyża, w ciągu minionego weekendu do południowej Hiszpanii dotarło łącznie z wybrzeży Afryki 1226 migrantów. Pokonali oni Morze Śródziemne na 66 jednostkach pływających, z których niektóre były w bardzo złym stanie.

Rekordowym dniem był piątek, podczas którego u południowych brzegów Hiszpanii straż graniczna wyłowiła 450 migrantów Wśród nich były kobiety, w tym jedna ciężarna, którą przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Almerii.

Większość migrantów została przewieziona do Malagi, Almerii, Algeciras, Tarify, a także Jerez i Kadyksu.

W niedzielę wieczorem władze Kadyksu udostępniły afrykańskim przybyszom jedną z należących do miasta hal sportowych. Przekazanie kolejnego obiektu sportowego na potrzeby migrantów planuje też w najbliższych dniach ratusz w Jerez.

Komentatorzy wskazują, że rekordowa liczba migrantów, która od piątku przypłynęła do Hiszpanii potwierdza obserwacje ekspertów wskazujących, że kraj ten staje się głównym kierunkiem przeprawy morskiej Afrykańczyków do Europy. Dotychczas pod tym względem przewodziły Włochy.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (OIM) szacuje, że między 1 stycznia a 15 lipca br. na teren Hiszpanii dostało się przez Morze Śródziemne ponad 18 tys. migrantów z Afryki. Przypływali oni z wybrzeży Maroka i Algierii.

Ze statystyk OIM wynika, że Włochy przestały być głównym krajem, do którego przez Morze Śródziemne przypływają w tym roku nielegalni migranci, opuszczający afrykańskie wybrzeże. W okresie 1 styczeń - 15 lipiec br. do Italii przybyło tą drogą z Libii 17,8 tys. osób.

Zmianę szlaku potwierdzają też dane z pierwszej połowy lipca, kiedy to do Hiszpanii przypłynęło z Afryki Północnej 2940 nielegalnych migrantów, podczas gdy w tym samym okresie do Włoch - 1250 osób.

Jak szacuje OIM, do Hiszpanii przybyło w tym roku wodą 35 proc. wszystkich nielegalnych migrantów, próbujących dostać się na terytorium państw UE przez Morze Śródziemne. Przed rokiem odsetek ten wynosił zaledwie 11 proc.

W czerwcu, krótko po objęciu władzy przez rząd Pedro Sancheza, szef MSW Fernando Grande-Marlaska poinformował, że solidarność wobec uchodźców będzie jednym z priorytetów socjalistycznego gabinetu w Madrycie. Zaproponował on m.in. władzom UE przywrócenie obowiązkowych kwot rozdziału uchodźców w krajach członkowskich.

