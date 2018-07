Najpierw pyton. Teraz niedźwiedź

Ślady niedźwiedzia brunatnego zauważyli niedawno tuż przy granicy polsko-białoruskiej funkcjonariusze straży granicznej. Dokładnie nie wiadomo, gdzie jest zwierzę, ale może znajdować się w okolicy turystycznej wsi Rudawka (woj. podlaskie).

Ślady dużego zwierzęcia znaleźli 11 lipca funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG). Leśnicy poproszeni o konsultacje potwierdzili, że tropy należą do niedźwiedzia.

Dotąd nikt nie widział go na żywo. Wszyscy zastanawiają się, gdzie on jest. Na Białoruś raczej nie wrócił, bo zauważyłyby go służby graniczne tego kraju - powiedział zastępca nadleśniczego w Płaskiej Ścibor Zawiślak.