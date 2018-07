Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs „Na wsi najlepiej”. Jego celem jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Nabór zgłoszeń trwa do 3 sierpnia - poinformowała POT.

Do konkursu można się zgłosić w jednej z czterech kategorii: wypoczynek u rolnika, wypoczynek na wsi, kompleksowa oferta uzupełniająca pobyt na obszarach wiejskich, szlaki kulinarne.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego w Polsce katalogu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, wspaniałą kuchnią i bogactwem natury. Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że ten konkurs przysłuży się podniesieniu standardu usług oraz zwiększy zainteresowanie polskimi produktami turystyki wiejskiej - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Konkurs przyczyni się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu.

Polska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w konkursie tych, którzy potrafią skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt. Wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Zwycięzcy skorzystają z całego wachlarza działań promocyjnych. Wśród nich będzie m.in. wyjątkowa szansa, by zaprezentować swoją praktykę w albumie, który ukaże się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, a także odwiedziny profesjonalnych fotografów i blogerów turystycznych.

Swoją ofertę można zgłosić do konkursu do 3 sierpnia, a regulamin konkursu znajduje się na stronie nawsinajlepiej.polska.travel. Zgłoszenia do konkursu można przesłać, korzystając z zamieszczonego na stronie formularza.

(PAP)