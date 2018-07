Rusza komisja śledcza badająca nieprawidłowości w VAT

Wnioski dowodowe mają być przedmiotem wtorkowego - pierwszego merytorycznego - posiedzenia komisji śledczej ds. zbadania nieprawidłowości w VAT. Komisja ma zdecydować do kogo i o jakie materiały się zwrócić.

Jak tłumaczył w piątek przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS), wtorkowe posiedzenie ma być poświęcone wystąpieniu komisji o dokumenty.

Chodzi o to, żeby jak najszybciej do różnych instytucji wystąpić o przekazanie dokumentów związanych ze sprawą, gdyż wiadomo, że takie przekazywanie trwa - powiedział Horała.

Wskazał m.in. na materiały będące w posiadaniu Ministerstwa Finansów, a także Najwyższej Izby Kontroli i organów ścigania, które prowadzą sprawy związane z wyłudzeniem podatku od towarów i usług.

To jest decyzja komisji, zresztą posłowie też mogą mieć inne wnioski i propozycje, które będziemy rozstrzygać podczas posiedzenia komisji - dodał Horała.

Poseł PiS spodziewa się, że czytanie dokumentów zajmie członkom komisji kilka tygodni.

W drugiej połowie sierpnia planuję zwołać posiedzenie komisji, na którym, na podstawie tego co już uzyskamy, będziemy zarówno mogli uzupełnić nasze wnioski dotyczące dokumentów, jak i podjąć pierwsze decyzje co do świadków - zapowiedział przewodniczący.