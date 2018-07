Energa: Największa w historii restrukturyzacja

Zarządy spółek Energa Operator wraz z sześcioma spółkami eksploatacyjnymi podpisały dokument finalizujący konsolidację w Linii Biznesowej Dystrybucja. To największa w historii firmy restrukturyzacja strukturalna.

Główne kierunki działań zmierzające do wdrożenia optymalnej struktury w Grupie Energa wyznaczono w 2017 roku. Jednym z założeń było uproszczenie struktury spółki tak, by w szybszy i bardziej elastyczny sposób reagować na zachodzące zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w tym głównie na zmieniające się przepisy i interpretację prawa. Uznano, że najlepszą metodą jest włączenie spółek, które prawie całość przychodów uzyskiwały z realizacji prac na rzecz Energi Operatora, do struktur jej oddziałów.

Do tej pory zrealizowaliśmy większość zadań określonych w tzw. wdrożeniu optymalnej struktury Grupy Energa. Te działania udało nam się przeprowadzić z sukcesem na wszystkich płaszczyznach – społecznej, biznesowej, ekonomicznej. Podpisany teraz plan stanowić będzie zwieńczenie tego procesu. Należy jednak pamiętać, że to największy obszar zadań, a realizacja tego planu wprost przyniesie efekt synergii - mówi Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Energa S.A.

16 lipca br. zarządy spółek Energa Operator wraz z sześcioma spółkami eksploatacyjnymi złożyły podpisy na dokumencie rozpoczynającym finalizację konsolidacji w Linii Biznesowej Dystrybucja. Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie majątku spółek prac na sieci spółki Energa-Operator. Z dniem połączenia, 1 października br., EOP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek prac na sieci.

To największa w historii Energi restrukturyzacja strukturalna. Przygotowywaliśmy się do niej od wielu miesięcy, a podpisanie planu połączenia formalnie uruchomiło całość procesu połączenia spółek prac na sieci z Energą Operatorem. Przed nami kolejne wyzwania. Uważam, że nowa struktura umożliwi nam jeszcze sprawniejsze i efektywne działanie - mówi Piotr Dorawa, Prezes Zarządu Energa Operator SA.

Połączenie spółek ma na celu dostosowanie modelu biznesowego i organizacyjnego Linii Biznesowych w Grupie Energa do przyszłych uwarunkowań. Pozwoli to uzyskać efekt synergii oraz skrócić ścieżkę decyzyjną. Ponadto umożliwi dostosowanie do zmian zachodzących w Grupie Energa, jak również w otoczeniu rynkowym. W efekcie procesu połączenia spółka Energa Operator wraz z terenowymi jednostkami organizacyjnymi - oddziałami, będzie zdolna do realizacji prac eksploatacyjnych oraz związanych z techniczną obsługą odbiorców.

W Linii Biznesowej Dystrybucji został realizowany projekt, w ramach którego zaplanowana została konsolidacja Energi Operatora ze spółką Technicznej Obsługi Odbiorców oraz spółkami prac na sieci. Pierwszy etap tego procesu polegający na konsolidacji EOP z TOO zakończył się 2 lipca br. Obecnie trwają procesy stabilizacyjne. Zakończeniem projektu będzie włączenie do struktur EOP sześciu spółek eksploatacyjnych i przygotowanie stanowisk pracy dla prawie dwóch tysięcy pracowników. Obecnie trwają prace w zakresie zmian w systemach IT, procedur i procesów, odpowiedniego przypisania pracowników do nowej struktury organizacyjnej.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

