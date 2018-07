Tak niskiego bezrobocia jeszcze nie było

Stopa bezrobocia - spadając w czerwcu poniżej 6,0 proc. - osiągnęła poziom, jakiego nie zanotowano jeszcze w Polsce od początku transformacji – pisze w swoim komentarzu do dzisiejszych danych GUS Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w opisywanym czasie 5,9 proc. czyli w porównaniu do maja spadła o 0,2 pkt.proc. Czytaj także: Bezrobocie znowu w dół

Jest to pierwszy taki wynik od początku transformacji. Co więcej liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do niewidzianego wcześniej poziomu, tj. poniżej miliona osób, co można nazwać historyczną chwilą na polskim rynku pracy. Najbliższe miesiące przyniosą prawdopodobnie dalsze spadki stopy bezrobocia, w efekcie czego na koniec br. znaleźć się może ona w okolicach 5,6 proc. - ocenia Kurtek.