Działalność bez rejestracji a VAT. Mini kompendium

Od 30 kwietnia bieżącego roku możliwe jest prowadzenie firmy bez rejestracji, tzw. działalności nieewidencjowanej. Sporo osób jest pozytywnie nastawiona do tego typu rozwiązania. Wraz z euforią przedsiębiorczych osób zrodziły się jednak i wątpliwości. Najwięcej z nich dotyczy płatności VAT.

Dobra propozycja dla chcących poczuć smak biznesu

Na prowadzenie działalności nieewidencjowanej decydują się najcześciej osoby przedsiębiorcze, które do tej pory nie miały odwagi rozpocząć pracy na własny rachunek. Opłaty ZUS i formalności skutecznie ich odstraszały. Firma bez rejestracji przyciąga głównie tych, którzy chcą poczuć smak biznesu. Jeśli pomysł wypali, a przychód będzie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia, od zostania pełnoprawnym przedsiębiorcą dzieli ich jeden krok – wypełnienie formularza CEIDG.

Co z tym VATem?

O ile podjęcie się działalności nieewidencjowanej jest banalnie proste, po rozpoczęciu pracy na własny rachunek budzą się pierwsze wątpliwości. Największą z nich jest kwestia podlegania VAT.

Czy prowadząc firmę bez rejestracji podlegasz ustawie o VAT? Jak się okazuje, tak. Warto o tym pomyśleć jeszcze przed podjęciem pierwszych kroków i nie przegapić obowiązku rozliczania się z podatku do Urzędu Skarbowego.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności – tak brzmi definicja podatnika w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Zgodnie z ustawą, możesz należeć do podatników czynnych bądź zwolnionych. Pierwsza grupa to ci, którzy rozliczają VAT i doliczają go do swoich usług lub towarów. Rejestracja jako czynny podatnik VAT wynika z rodzaju usług, jakie świadczą (np. usługi jubilerskie, usługi doradztwa). Ponadto, każdy kto ma prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT może dobrowolnie z niego zrezygnować i zarejestrować się do VAT.

Podatnicy zwolnieni z VAT to zaś ci, którzy nie doliczają podatku VAT do swoich czynności. Są zwolnieni ze względu na nieprzekroczenie kryterium dochodowego 200 000 zł przychodu w ciągu roku bądź zwolnieni przedmiotowo ze względu na rodzaj wykonywanych usług, wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Zanim podejmiesz się prowadzenia działalności nieewidencjowanej, zweryfikuj do jakiej grupy podatników, zgodnie z ustawą, będziesz należeć. Jeśli rejestracja do VAT jest konieczna, skup się na wynikających z tego obowiązkach, ale i przywilejach. Należy do nich m.in. możliwość odliczania podatku VAT podczas zakupów na fakturę oraz konieczność odprowadzenia kwoty podatku VAT, zależnie od osiągniętego przychodu, do 25-tego dnia danego miesiąca. Jeśli obliczysz należną kwotę podatku, ostatni krok będzie najłatwiejszy – wystarczy wykonać przelew do Urzędu Skarbowego, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.

Ewa Czech