Totalizator otworzył pierwszy salon gier w stolicy

W ramach programu pilotażowego przy ulicy Targowej w Warszawie Totalizator Sportowy otworzył pierwszy w stolicy salon z automatami do gier. Kolejny już wkrótce zostanie otwarty w Al.Jana Pawła II i Legionowie.Od czerwca przychody z gier na automatach wyniosły milion złotych

Przed wejściem do salonu z automatami konieczne jest zarejestrowanie się. Trzeba wypełnić formularze, gdzie gracz podaje: imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. Pada też pytanie o źródła utrzymania, a także należy złożyć oświadczenie, czy jest się osobą zajmującą eksponowane stanowiska w państwie lub nie.

Należy też zadeklarować dzienne i miesięczne limity kwot oraz czasu, jaki ewentualnie chce się przeznaczyć na grę. W razie wyczerpania się limitu, maszyna zablokuje możliwość gry.

Jak zaznaczył prezes spółki Olgierd Cieślik, na razie jest niewielki odsetek osób, które rezygnują z gry przez wymóg rejestracji. Jego zdaniem ma to zapobiegać m.in. praniu brudnych pieniędzy czy wprowadzaniem do obiegu fałszywych pieniędzy.

Celem pilotażu jest zdobycie wiedzy o oczekiwaniach i preferencjach klientów oraz doświadczeń w implementacji nowych przepisów w zakresie gier hazardowych. Rozrywka na automatach w salonach gier w Polsce stanie się bezpieczna. Gry będą prowadzone w oparciu o przejrzyste zasady na certyfikowanych maszynach, a gwarancje właściwego działania usługi zapewni centralny system informatyczny, do którego podłączone będą urządzenia należące do TS. Automaty oraz system informatyczny będą zabezpieczone przed niepowołaną ingerencją, a gracze chronieni zgodnie z najwyższymi standardami – twierdzi prezes Cieślik

W planach spółka ma otwarcie kolejnych salonów w: Sopocie, Krzeszowicach, Białymstoku, Bielsko Białej, Łomży, Katowicach, Skawinie. W sumie Totalizator chce docelowo w ciągu czterech-pięciu lat wprowadzić na rynek nawet 38 tys. automatów współpracujących z centrum zarządzania informatycznego i dostępnych w salonach gier w całym kraju. W salonie będzie od 29 do 50 automatów w zależności od lokalizacji z usługami gastronomicznymi i razem z kolekturą. Każdy automat ma do wyboru ok. 36 różnych typów gier.

Pracami nad centralnym systemem zarządzania, rejestrem gracza, infrastrukturą i automatami do gry zajęły się państwowe spółki WZŁ nr 1, PWPW i Exatel. Dostawcą maszyn jest Merkur Gaming.