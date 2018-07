Marek Jakubiak określa swoje cele w komisji VAT

Chcę dowiedzieć się kto wydawał decyzje zwrotowe w sprawie kwot dotyczących miliardów złotych. Czy decydowała jedna osoba, dziesięć czy dwadzieścia osób? A jeżeli powiedzą, że tylko wykonywali polecenia, bo tak też może być, to chcę wiedzieć, kto im wydał polecenia. Aż dojdę do tego co trzeba - mówi poseł Marek Jakubiak.

W wywiadzie dla wPolityce.pl Jakubiak, będący jednym z zastępców przewodniczącego komisji Marcina Horały, wypowiadał się na temat swoich podejrzeń w kwestii sprawstwa luki VATowskiej.

Przestępców będzie szukała prokuratura, która zajmuje już się przestępstwami i udowadnia tylko do momentu stwierdzenia, że ktoś wyłudził ze Skarbu Państwa określoną kwotę pieniędzy. A komisja według mojej definicji chce się zajmować tym kto pozwolił na to wyłudzenie. Będziemy to ustalać od strony politycznej i ministerialnej. Celem komisji śledczej do spraw VAT powinno być ustalenie kto wydał decyzje zwrotowe. Pamiętam zarządzenie, bo za pomocą zarządzeń było to regulowane, że jeżeli ktoś chciał zwrotu podatku od towarów i usług powyżej 50 tys. to zajmowała się nim kontrola vatowska. A my mówimy o miliardach oddawanych bez żadnej kontroli. Trzeba złapać nitkę i iść do góry, a nie z kłębkiem gadać, bo kłębek nic nie powie.

