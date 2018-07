Do aresztu za wsparcie klubu piłkarskiego

Pod zarzutami wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało b. członków zarządu spółki Węglokoks, wśród nich jej b. prezesa, a także członków rady nadzorczej czeskiej spółki córki Węglokoksu.

O zatrzymaniach ośmiu osób: byłych członków zarządu spółki Węglokoks SA oraz byłych członków rady nadzorczej czeskiej spółki Polsk, Uhli a.s. poinformowały we wtorek CBA oraz Prokuratura Krajowa. Przestępstwa mają mieć związek z pożyczkami udzielonymi Ruchowi Chorzów.

Jak wynika z informacji rzecznika CBA Piotra Kaczorka, katowicka delegatura Biura wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach prowadzą śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polsk, Uhli a.s., której jedynym akcjonariuszem jest Węglokoks.

Czeska spółka, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A., zajmuje się sprzedażą węgla na rynkach Czech i Słowacji.

Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani w latach 2014 i 2015 podejmowali działania, które doprowadziły m.in. do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polsk, Uhli a.s. Do popełnienia przestępstw doszło w związku z pożyczkami udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów - przekazał Kaczorek.