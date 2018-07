Wzrost PKB za II kwartał osiągnie poziom 5+

Oceniam, że wzrost naszego PKB za II kw. będzie powyżej 5,0 proc., będzie porównywalny do zanotowanego w I kw. 2018 r. - powiedział portalowi wgospodarce.pl Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

GUS informował, że w I kw. tego roku PKB wzrosło o 5,2 proc. Jak podawał Urząd, „czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 6,8 proc. i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2017 r. (wzrost o 5,1 proc.)”. Czytaj także: Wzrost PKB był większy niż się spodziewano

Notujemy silną dynamikę konsumpcji, która się utrzymuje i myślę, że będzie się utrzymywać, a szczególnie wysoki wzrost notuje produkcja budowlano-montażowa – mówił Kwieciński.

GUS podawał, że wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł w czerwcu tego roku 24,7 proc., produkcja przemysłowa wzrosła w tym czasie o 6,8 proc. Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej prognoz

Największym zagrożeniem dla naszego wzrostu gospdoarczego nie są czynniki wewnętrzne tylko zewnetrzne, chociaż patrząc na opublikowane wczoraj wskaźniki PMI, szczególnie te dotyczące produkcji, można być optymistą – dodał szef resortu inwestycji i rozwoju.

Indeks PMI w przemyśle dla strefy euro wyniósł w lipcu 55,1 pkt., co było wartością wyższą niż miesiąc wcześniej (54,9 pkt.) i wyższą niż oczekiwał rynek (54,7 pkt.). Indeks PMI dla niemieckiego przemysłu wzrósł do 57,3 pkt. z 55,9 co oznacza przyspieszenie w produkcji i dla nowych zamówień.

Chciałbym, żeby dynamika inwestycji była dwucyfrowa, czy będzie to teraz czy później to jednak chcielibyśmy przełamać ten magiczny poziom 10 proc. Szczególnie cieszy mnie wzrost inwestycji prywatnych – powiedział portalowi Kwieciński.

