W Katowicach w nocy, jak kiedyś w USA

Sklepy i stacje benzynowe w śródmieściu Katowic nie mogą od środy sprzedawać w nocy alkoholu. Uchwała rady miejskiej w tej sprawie wchodzi w środę w życie. Obostrzenie obowiązuje od godz. 22 do 6 rano.

Bary, puby i restauracje mogą serwować alkohol bez ograniczeń.

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Ewa Lipka, będą kontrole w celu sprawdzenia, czy zakaz jest przestrzegany.

Przepisy zmieniono pod koniec czerwca na podstawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak wskazali katowiccy radni w uzasadnieniu uchwały, śródmieście to obszar, gdzie organizowane imprezy i infrastruktura sprzyjają gromadzeniu się mieszkańców również w godzinach nocnych.

Ograniczenie możliwości zakupu napojów alkoholowych w godzinach nocnych w centrum miasta powinno przyczynić się do zmniejszenia spożywania go w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach w tym obszarze miasta - uważają.