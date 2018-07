Brytyjczycy liczą obywateli UE. Co z nimi zrobią?

Brytyjskie MSW opublikowało w środę zestaw informacji dla pracodawców zatrudniających obywateli państw Unii Europejskiej, aby pomóc im w udzielaniu wsparcia pracownikom w procesie obowiązkowej rejestracji po Brexicie.

Opublikowany na rządowych stronach internetowych pakiet zawiera m.in. rekomendowane plakaty i ulotki, a także informatory dotyczące zmian w prawach 3,3 mln obywateli UE, w tym ponad miliona Polaków, po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty oraz praktyczny poradnik przedstawiający krok po kroku proces rejestracji pracownika w nowym systemie pozwalającym na uzyskanie tzw. statusu osoby osiedlonej, który będzie wymagany do pozostania w kraju.

Jak zapewniono, dokumenty będą przekazywane pracodawcom z branż, które w szczególnym stopniu zależą od pracowników z państw UE (usługi, przemysł, rolnictwo), a także organizacjom współpracującym ze społecznością imigrantów w Wielkiej Brytanii.

W przekazanym mediom, w tym, oświadczeniu brytyjski minister spraw wewnętrznych Sajid Javid zaznaczył, że „pracodawcy, grupy branżowe i organizacje charytatywne będą odgrywały kluczową rolę w zapewnieniu, by ludzie mogli szybko i łatwo zabezpieczyć swój status prawny”.

Docelowo opublikowane w środę dokumenty mają być udostępnione we wszystkich 23 językach UE, a więc także po polsku.

Szczegóły systemu rejestracji w celu uzyskania statusu osoby osiedlonej brytyjskie MSW przedstawiło w czerwcu. Zgodnie z proponowaną procedurą obywatele krajów UE będą musieli wypełnić trzystopniowy wniosek, dostępny w 23 językach unijnych (m.in. po polsku), w którym potwierdzą swoją tożsamość, że przebywają w Wielkiej Brytanii oraz zaświadczą, że nie byli karani. Wniosek będzie można wypełnić na komputerze, telefonie lub tablecie, a w wyjątkowych sytuacjach - co jest jednak odradzane - także w wersji papierowej.

Na podstawie przekazanych informacji system w czasie rzeczywistym przeprowadzi wstępną ocenę wniosku i wskaże, czy osoba wypełniająca formularz ma prawo ubiegać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej (ang. settled status - dla osób, które mają status rezydenta w Wielkiej Brytanii od ponad pięciu lat) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (ang. pre-settled status - poniżej pięciu lat). Jak zapewniły PAP źródła w brytyjskim MSW, formalna decyzja będzie zapadała w większości w ciągu dwóch tygodni, a urzędnicy zostaną poinstruowani, by wnioski rozpatrywać przychylnie.

Złożenie wniosku będzie kosztowało 65 funtów (ok. 320 zł) w przypadku osoby dorosłej - tyle samo, co uzyskanie dotychczas funkcjonującej karty stałego rezydenta - oraz 32,5 funta (ok. 160 zł) dla dziecka poniżej 16. roku życia. Wniosek będzie trzeba wypełnić dla każdej osoby w rodzinie osobno. Ci, którzy już wcześniej uzyskali kartę stałego rezydenta (ang. permanent residence card), będą zwolnieni z opłaty, ale również będą musieli wypełnić cały formularz.

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej będzie także wymagane do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa; do jego otrzymania konieczny będzie dodatkowy, szósty rok stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Ta procedura nie zostaje zmieniona; koszt złożenia wniosku o naturalizację to 1330 funtów (ok. 6,5 tys. zł).

Nowy system rejestracji obywateli UE ruszy w pełni w marcu 2019 roku - wcześniej rejestracja będzie otwarta dla wybranych grup w celu przetestowania jego funkcjonowania - a wszyscy imigranci będą mieli obowiązek zarejestrowania się najpóźniej do końca czerwca 2021 roku.

Brak rejestracji w terminie może skutkować uznaniem pobytu danej osoby w Wielkiej Brytanii za niezgodny z prawem.

PAP SzSz