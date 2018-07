Były szef Fiata nie żyje

Były długoletni prezes zarządu włosko-amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Sergio Marchionne zmarł w środę w wieku 66 lat - poinformował prezes firm Fiat i Ferrari John Elkann.

Niestety stało się to, czego się obawialiśmy. Sergio Marchionne, człowiek i przyjaciel, odszedł - napisał w oświadczeniu Elkan, który jest wnukiem i dziedzicem twórcy powojennej potęgi Fiata Gianniego Agnellego.

Jeszcze w sobotę poinformowano, że z powodów zdrowotnych Marchionne musiał zrezygnować z kierowania zarządami Fiata i należącej do tego koncernu spółki Ferrari. Po operacji barku, jakiej poddał się w klinice uniwersyteckiej w Zurychu, wystąpiły nieoczekiwane komplikacje.

Marchionne, Włoch z kanadyjskim paszportem, stanął na czele Fiata w 2004 roku, gdy firma znajdowała się na krawędzi bankructwa. W 10 lat później doprowadził do jej fuzji z zagrożonym również upadłością amerykańskim rywalem - Chryslerem. Od czasu połączenia obu spółek jesienią 2014 roku wartość akcji FCA wzrosła o blisko 350 proc., co stanowi ewenement w dzisiejszej globalnej branży motoryzacyjnej. Menedżerskie sukcesy Marchionne ukoronował zapowiedzią, że do końca czerwca koncern spłaci wszystkie swe długi.

Z kierowania Fiatem zamierzał zrezygnować w 2019 roku, nie było natomiast żadnych sygnałów, że chce się rozstać z Ferrari. Nowym prezesem zarządu FCA został dotychczasowy szef jego amerykańskiej spółki-córki Jeep Mike Manley, zaś nowym prezesem zarządu Ferrari Louis Camilleri, zajmujący wcześniej kierownicze stanowiska między innymi w koncernie tytoniowym Philip Morris.

SzSz(PAP)