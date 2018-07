W sierpniu oferta obligacji detalicznych bez zmian

Resort finansów – jak każdego miesiąca także w sierpniu - zaoferuje obligacje detaliczne, których oprocentowanie pozostaje bez zmian – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Tym samym oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku; 2-letnich 2,10 proc.; 3-letnie - w pierwszym okresie odsetkowym - 2,20 proc.; 4-letnie 2,40 proc. oraz 10-letnie 2,70 proc. Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze (WIBOR 6M). W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży 1,25 proc. W przypadku obligacji 10-letnich do wskaźnika inflacji dodawana jest marża 1,50 proc.