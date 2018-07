Grupa Republikanów sprzeciwia się cłom Trumpa

Grupa Republikanów w Kongresie USA chce podjąć kroki przeciw polityce handlowej prezydenta Donalda Trumpa, która wywołuje wojnę celną; kongresmeni obawiają się, że odbije się ona na gospodarce tuż przed jesiennymi wyborami i zmniejszy szanse ich partii - pisze „The Hill”.

Kilkunastu senatorów spotkało się w ubiegłym tygodniu, by ustalić, jak można powstrzymać prezydenta przed wprowadzeniem nowych taryf celnych, które wyhamowałyby wzrost gospodarczy w USA – podaje dziennik „The Hill”.

Wielu Republikanów, a wśród nich również wpływowy szef komisji spraw zagranicznych w Senacie Bob Corker, chce poddać pod głosowanie kwestie ceł nałożonych przez Trumpa na wiele krajów;

Sądzę, że najprawdopodobniej grupa senatorów bardzo szybko, po raz kolejny będzie namawiać (członków administracji), by ponownie przemyśleli to, co robią - powiedział Corker.