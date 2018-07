Senat USA rozważa dodatkowe sankcje wobec Rosji

Amerykańscy senatorowie z obu partii rozważają wprowadzenie dodatkowych sankcji wobec Rosji. Krok taki pozwoliłby ich zdaniem jasno określić, jakie jest stanowisko Senatu wobec Rosji.

Rozumiem, dlaczego członkowie Senatu chcieliby odpowiedzieć w jakiś sposób na to, co wydarzyło się w Helsinkach. Wydaje mi się, że istnieją obawy dotyczące tego, jakie jest stanowisko administracji wobec Rosji - powiedział we wtorek przewodniczący senackiej komisji stosunków zagranicznych, Republikanin Bob Corker.