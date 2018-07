Rodzice, nie zapomnijcie odnowić wniosku na 500 Plus

W październiku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, dlatego, aby nadal otrzymywać świadczenie 500 plus, należy ponownie złożyć wniosek; złożenie go w sierpniu gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia - przypomina szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; złożenie wniosku w październiku oznacza wypłatę do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Każde świadczenie jest świadczeniem składanym na wniosek, a więc nie dostaniemy ani wyprawki szkolnej (program +Dobry start+), ani świadczenia +500 plus+, jeżeli nie złożymy wniosku. Wydane decyzje mają ciągłość przez rok kalendarzowy i zbliża się ten nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się od 1 października. Czyli wszyscy, którzy do tej pory brali, otrzymają świadczenie w sierpniu i we wrześniu, a jeżeli chcą otrzymać nowe świadczenie październikowe, muszą złożyć wniosek - mówiła Rafalska.

Przypomniała, że wniosek o „500 plus” można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a od 1 sierpnia będzie można to zrobić tradycyjną drogą. Zaapelowała, aby nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem odpowiednich dokumentów.

Od 1 sierpnia składamy wnioski na rządowy program +Rodzina 500 plus+ w formie tradycyjnej, papierowej, ale nie tylko na ten program, bo możemy również składać na świadczenia rodzinne, na należne świadczenie z funduszu alimentacyjnego i oczywiście cały czas też funkcjonuje ta droga elektroniczna. Zasada jest stosunkowo prosta, jeżeli złożymy szybciej wniosek, gmina szybciej wyda decyzję, bo wydaje te decyzje w przypadku właśnie +500 plus+, to możemy zachować ciągłość świadczenia - powiedziała minister.

Zwróciła uwagę, że składanie wniosków drogą elektroniczną jest wygodne dla rodziców.

Nie muszą oni tracić czasu, stać w urzędzie, planować sobie tego typu działania, że w gminie tego i tego dnia należy to zrobić. Każdy może o dowolnej porze dnia i nocy taki wniosek przesłać, może go spokojnie w domu wypełnić lub w każdym innym miejscu - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Dodała, że rozpatrywanie wniosków składanych drogą elektroniczną jest wygodne dla urzędników.

Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania tych wszystkich danych, ponieważ są one natychmiast udostępniane, wszystko jest na miejscu sprawdzone. Wszyscy się przekonują, że składanie wniosków drogą elektroniczną jest ułatwieniem i samorządy również dokładają wielu starań, żeby przekonać do tego kanału elektronicznego - powiedziała Rafalska.

Ministerstwo przypomina, że rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie „500 plus” drogą elektroniczną w lipcu, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Minister zwróciła uwagę, że w tym roku urzędnicy będą mieli więcej pracy, ponieważ będą obsługiwali także wnioski z programu „Dobry start”.

Mam świadomość tego, że to jest duże obciążenie dla pracowników rozpatrujących te wnioski. Wyprawkę szkolną rozpatrują te same służby, te same jednostki, które rozpatrują +Rodzinę 500 plus+ - mówiła.

Zaznaczyła jednak, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami na wynagrodzenia „i inne środki” dla osób zajmujących się w samorządach wypłatą świadczenia „Dobry start” gmina będzie musiała przeznaczyć nie mniej niż 80 proc. dotacji otrzymanej na koszty realizacji.

Wniosek o świadczenie „500 plus” należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

