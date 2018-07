Amerykanie wyślą do Europy myśliwce 5. generacji

Jeszcze tego lata do Europy ponownie przylecą amerykańskie myśliwce piątej generacji, by doskonalić współdziałanie z sojusznikami - zapowiedział dowódca amerykańskich sił powietrznych w Europie gen. Tod D. Wolters.

Nie podał daty, miejsca stacjonowania ani typu samolotu. Podkreślił udział USAF w amerykańskich ćwiczeniach na Starym Kontynencie i zapewnił o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w NATO.

Przed końcem lata znów powitamy w Europie amerykańskie samoloty piątej generacji. Będą współdziałać z siłami USA i sojuszników, także z ich samolotami piątej generacji, wykorzystując doświadczenia z poprzednich pobytów - powiedział Wolters w telefonicznym briefingu dla międzynarodowych mediów.

Nie mogę wskazać konkretnego typu samolotu, dat ani miejsc, ale celem jest, aby kolejny raz wprowadzić amerykański system piątej generacji na kontynent europejski. Da to sposobność, by doskonalić współdziałanie z innymi systemami piątej generacji, które już są w Europie, a także by poprawić naszą interoperacyjność z samolotami czwartej generacji - dodał Wolters, który dowodzi USAF w Europie i Afryce.