Na Kapitolu o bezpieczeństwie Polski

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w środę na Kapitolu z amerykańskimi ustawodawcami. Głównym tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa, w tym możliwość stałej obecności wojsk USA w Polsce.

Szef MSZ rozmawiał o polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z kongresmanem Adamem Smithem ze stanu Waszyngton. Smith jest najwyższym rangą Demokratą w komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów i przedstawia, jak wskazał Czaputowicz, „okręg obejmujący miasto Seattle z liczną Polonią, miasto, w którym mieszczą się zakłady produkcji samolotów firmy Boeing, które kupuje Polska”.

Drugim rozmówcą ministra był na Kapitolu republikański senator Ron Johnson ze stanu Wisconsin, który jest przewodniczącym senackiej komisji bezpieczeństwa narodowego i spraw rządowych oraz członkiem m.in. senackiej komisji spraw zagranicznych.

Czaputowicz podczas spotkania z korespondentami polskich mediów zapowiedział, że podobne zagadnienia polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym stałej obecności wojsk USA w Polsce, jakie omawiał podczas spotkań na Kapitolu, chciałby poruszyć z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Spotkanie to zaplanowane jest na późne godziny wieczorne w czwartek czasu polskiego.

„Myślę, że jest to czas na omówienie naszych stosunków, zastanowienie się, jak można te kontakty zdynamizować, być może powrócić do koncepcji stosunków strategicznych, jakie Polska miała ze Stanami Zjednoczonymi. Jest bardzo dobra atmosfera do podjęcia tego typu tematów” - powiedział Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji, pytany o możliwość spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA odparł, że decyzja o zorganizowaniu takiego spotkania została podjęta i ogłoszono, że dojdzie do takiego spotkania jesienią. „Pozostaje kwestia wyznaczenia terminu, określenia substancji rozmów - o czym na pewno będę rozmawiał. Natomiast to strona amerykańska ogłosi, jeśli ta ostateczna decyzja zapadnie o terminie wizyty” - powiedział Czaputowicz.

Spotkania szefa polskiej dyplomacji na Kapitolu miały miejsce w dzień bogaty w ważne wydarzenia dla amerykańskiej polityki wobec europejskich sojuszników i związków transatlantyckich, w którym - jak ogłosił komentator portalu internetowego Politico - „prezydent Trump odsunął się od Rosji i ponownie zbliżył do tradycyjnych sojuszników Ameryki”.

Wcześniej w środę, na godzinę przed oczekiwanym wystąpieniem sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo przed senacką komisją spraw zagranicznych, władze amerykańskie wydały oświadczenie, w którym po raz kolejny potępiły rosyjską aneksję Krymu jako niezgodną z prawem międzynarodowym. Godzinę później Pompeo podkreślił, że „NATO jest filarem współpracy transatlantyckiej”. W niecałe dwie godziny później Bolton zapowiedział, że planowane na jesień spotkanie Trumpa z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem nie dojdzie do skutku wcześniej niż na początku 2019 roku.

Wcześniej spotkanie prezydenta Trumpa z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem zaowocowało niespodziewanym „zawieszeniem broni” w amerykańsko-europejskim sporze handlowym i zapowiedzią wspólnych kroków USA i UE w celu zakończenia tego konfliktu.

Minister Czaputowicz zapytany o ocenę tej serii wydarzeń zwrócił uwagę przede wszystkim na znaczenie komunikatu Departamentu Stanu USA w sprawie Krymu. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że to oświadczenie władz amerykańskich „rozwiewa wszelkie wątpliwości, wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnej zmiany polityki (amerykańskiej - PAP) wobec Rosji, wobec Ukrainy”. Minister ocenił ponadto, że „nie ma niepokojów, jeśli chodzi o długofalową politykę amerykańską i zgodność tej polityki z interesami Zachodu i Polski”.

Na zakończenie swojej niespełna dwudniowej wizyty w amerykańskiej stolicy Czaputowicz w czwartek weźmie udział w ostatnim dniu obrad konferencji ministerialnej na temat swobód religijnych na świecie, zwołanej z inicjatywy sekretarza stanu USA. „Wolność religii jest ważnym tematem dla administracji waszyngtońskiej, a także bardzo ważnym tematem dla Polski. Jest to jeden z priorytetów Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: jak zapewnić, aby we współczesnym świecie mniejszości religijne miały swobodę wyznawania swojej religii” - powiedział minister Czaputowicz.