Sprzedaż Biedronki wzrosła o 7,5 procent

Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła ogółem, liczona w złotych, o 7,5 proc. rok do roku w I połowie 2018 r., zaś w euro odnotowała wzrost o 8,6 proc. rok do roku do 5,8 mld euro, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) wzrosła w tym okresie o 4,5 proc. rok do roku.

W II kw. 2018 r. sprzedaż wzrosła o 2,2 proc. do 2,8 mld euro, a wzrost LFL wyniósł 0,6 proc., będąc pod silnym wpływem negatywnego efektu kalendarzowego w kwietniu. W miesiącach po Wielkanocy (w maju i czerwcu) Biedronka zademonstrowała, że potrafi poradzić sobie z początkowym oddziaływaniem zakazu handlu w niedzielę, osiągając wyniki like-for-like podobny do I półrocza (ponad 4 proc.). Firma zwiększyła udział rynkowy o 2 pkt proc. w okresie do maja 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA sieci Biedronka wzrósł o 7,1 ;proc. rok do roku do 407 mln euro w I półroczu (o 7,3 proc. przy stałym kursie wymiany). Marża EBITDA wyniosła 7,1 proc., bez zmian wobec poprzedniego roku, podano także.

Wynik EBITDA Grupy Jeronimo Martins wzrósł o 5,3 proc. rok do roku do 446 mln euro w I poł. br. Sprzedaż grupy zwiększyła się o 8,7 proc. rok do roku do 8,43 mld euro.

Capex na sieć Biedronka wzrósł do 164 mln euro w I poł. br. (i stanowił 56 proc. nakładów inwestycyjnych grupy) z 86 mln euro rok wcześniej (odpowiednio: 35 proc.nakładów grupy).

Biedronka jest na dobrej drodze, by osiągnąć cele rozwojowe na 2018 r. W I poł. 2018 r. firma otworzyła 30 nowych sklepów (9 nowych sklepów netto) i odświeżyła 87 sklepów – czytamy dalej.

Na koniec czerwca br. sieć Biedronka liczyła 2 832 placówek o łącznej powierzchni 1,87 mln m kw.

(ISBnews)