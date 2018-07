Będą wyższe ceny gazu

Rachunki „kuchenkowiczów” (grupa W-1) wzrosną miesięcznie średnio o 57 groszy, odbiorcy gazu - zużywający go także na potrzeby podgrzewania wody (grupy W-2) - zapłacą ok. 3 zł więcej miesięcznie, zaś odbiorcy ogrzewający mieszkania (grupy W-3) - ok. 11 zł - informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE).

URE zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), w efekcie czego „ceny gazu podwyższone zostały o 5,9 proc. w stosunku do taryfy obowiązującej”.

Pozostałe elementy mające wpływ na wysokość opłat za gaz nie ulegają zmianie, tak więc faktyczna podwyżka rachunków dla odbiorców PGNiG OD jest niższa i w części obrotowej oznacza wzrost średnich cen o 5,3 proc. zarówno dla gazu wysokometanowego, jak i dla gazów zaazotowanych – informuje Urząd.

Jak dodaje URE, rachunki za gaz wzrosną średnio o 3,6 proc.

PGNiG OD odbiorcom w gospodarstwach domowych świadczy usługę kompleksową dostarczenia paliwa gazowego i stosuje w rozliczeniach stawki opłat dystrybucyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa. Zważywszy, że i te stawki nie uległy zmianie, skutek na płatnościach jakimi obciążeni zostaną odbiorcy PGNiG OD posiadający umowy kompleksowe wyniesie ok. 3,60 proc. dla odbiorców gazu wysokometanowego, 3,88 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ - 41,5 (Lw) i 3,80 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ - 35 (Ls) – napisano w komunikacie.

Jak podaje URE, główną przyczyną podwyżki cen gazu jest obserwowany od maja istotny wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego.