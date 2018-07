Ponad milion pasażerów więcej w PKP Intercity

PKP Intercity w pierwszym półroczu tego roku przewiozły 21,4 mln podróżnych - poinformowała w czwartek spółka. Dodano, że to o ponad milion osób więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Spółka przypomniała, że ubiegły rok zakończyła liczbą 42,8 mln przewiezionych pasażerów.

W tym roku od stycznia do czerwca pociągami PKP Intercity podróżowało 21,4 mln osób, co oznacza ponad 5,5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku - czytamy w komunikacie.

Spółka, powołując się na dane Urzędu Transportu Kolejowego, przekazała, że od stycznia do maja tego roku, udział PKP Intercity jako trzeciej co do wielkości spółki na rynku, wyniósł 14,09 proc., podczas gdy rok wcześniej sięgnął 12,93 proc.

Liczymy, że rok 2018 ponownie okaże się rokiem kolei i zakończymy go ponownie z ponad 40 mln pasażerów na pokładach naszych pociągów - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Spółka przekazała, że w pierwszym półroczu tego r. z usług PKP Intercity skorzystało o blisko 30 proc. więcej seniorów i prawie 9 proc. więcej rodzin.

Na podst. PAP