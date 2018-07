Kluczowa ulica w Gdyni będzie deptakiem?

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdyni, poseł PiS Marcin Horała zadeklarował w czwartek, że jak wygra wybory, to Świętojańska, główna ulica w mieście, zostanie wyłączona z ruchu samochodów i stanie się deptakiem dla pieszych.

„Deptak na Świętojańskiej to temat, który w Gdyni funkcjonuje już od dziesiątków lat. I przyszła pora, żeby to po prosu zrobić” - zapowiedział Horała na czwartkowej konferencji prasowej w Gdyni. Podkreślił, że utworzenie z ulicy Świętojańskiej deptaka znajdzie się w jego programie wyborczym.

Zadeklarował też, że zmiany na ulicy Świętojańskiej, będzie chciał wprowadzić stopniowo. „Rozpocząć można od weekendów, wtedy ludzie mają mniej spraw do załatwienia, a bardziej chcą spędzić wolny czas np. w lokalach gastronomicznych. Szczególnie w okresie letnim, np. gdy chciałoby się skorzystać z ogródka gastronomicznego, to nie jest najprzyjemniejsze w spalinach, gdy obok przejeżdżają samochody” - zauważył Horała.

Deptak, według jego pomysłu, obowiązywałby na kilkukilometrowym odcinku od ul. 10 Lutego do Urzędu Miejskiego. „Gdy to się sprawdzi w weekendy, to w następnym kroku można wprowadzić w sezonie letnim od długiego weekendu majowego do końca wakacji. I jeżeli to się sprawdzi, to w już kolejnym roku można by to całkowicie zrobić. Taka jest moja propozycja, jak zostanę prezydentem Gdyni” - mówił kandydat na prezydenta Gdyni

Zdaniem posła, takich przestrzeni w Gdyni brakuje. „Takie miejsce jest w wielu miastach znacznie mniejszych np. w Wejherowie i mieszkańcy z niego korzystają i spacerują. Taki deptak to jest zawsze miastotwórczy czynnik, to jest zawsze takie centrum, serce miasta. Zróbmy to wreszcie w Gdyni” - zaznaczył poseł.

Gdyński radny PiS Michał Bełbot przypomniał, że Forum Młodych PiS zorganizowało cztery lata temu uliczne referendum wśród mieszkańców z pytaniem, czy chcieliby, aby Świętojańska stała się deptakiem. Odpowiedzi na tak udzieliło wtedy ponad 87 proc. indagowanych.

