PERN planuje rozbudowę baz paliwowych

Prawie 7 mln metrów sześc. paliwa poprzez wszystkie kanały dystrybucji, w tym rurociągi, autocysterny i kolej, wydał ze swoich baz PERN w pierwszym półroczu tego roku. To prawie 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. - podkreśla spółka, która realizuje m.in. plan rozbudowy baz paliw.

Tak wysoka dynamika oznacza, że także w tym roku wolumeny obrotu paliwami pozostają na rekordowych poziomach - zaznaczył PERN w czwartkowym komunikacie.

Według spółki, „na skokowy wzrost obrotów na rynku paliw od 2016 r. wpłynęły zmiany przepisów, tzw. pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy”.

Jak poinformował PERN, w 2017 r. łączna ilość wydanych paliw z jego baz „wyniosła niemalże 13 mln metrów sześc. i był to kolejny rok zwiększonego wykorzystania infrastruktury” spółki, przy czym w 2016 r. łączne wydania paliw wyniosły tam 10,7 mln metrów sześc.

W tym roku dynamika związana z wysokim obrotem na rynku paliw wpłynie na większe zapotrzebowanie na pojemności magazynowe - ocenił PERN.

Spółka przypomniała jednocześnie o realizowanych i planowanych projektach rozbudowy baz magazynowych, w tym właśnie paliw.

Koncentracja na rozwijaniu infrastruktury logistycznej i magazynowej w zakresie ropy naftowej, ale także paliw jest jednym z naszych celów strategicznych. Jeśli chodzi o magazynowanie paliw to planujemy zbudować nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. metrów sześc. - podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

PERN zwrócił uwagę, że obecnie w jego bazie paliw w Koluszkach „prowadzone są intensywne prace budowlane”, a realizowana tam inwestycja obejmuje budowę dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zaznaczyła, że analogiczne przedsięwzięcie równolegle realizowane jest w jej bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

W marcu PERN zawarł ze spółką Naftoremont-Naftobudowa z grupy kapitałowej Polimex Mostostal umowę na wybudowanie 4 zbiorników magazynowych, o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., właśnie w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej.

Jak informował wcześniej PERN, po połączeniu ze spółką Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) ze swej grupy kapitałowej, co stało się z początkiem tego roku, planowane tam w ciągu najbliższych 4 lat nakłady inwestycyjne mają wynieść do 2 mld zł.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.

Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec. W Gdańsku posiada Terminal Naftowy (TN), działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc. - planowana jest rozbudowa tego obiektu.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Z końcem stycznia PERN podpisał umowę na wybudowanie do 2020 r. w swej bazie magazynowej w Gdańsku, działającej niezależnie od TN, dwóch zbiorników na ropę naftową po 100 tys. metrów sześc. Inwestycję za ponad 142,9 mln zł realizuje konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa.

Na podst. PAP